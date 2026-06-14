Orkun Kökçü ditugaskan untuk berperan sebagai penyerang dalam pertandingan Turki melawan Australia

Pelatih kepala Turki, Vincenzo Montella, telah mengumumkan susunan pemainnya untuk laga Piala Dunia melawan Australia. Di antaranya, Orkun Kökçü (mantan pemain Feyenoord) dan Ferdi Kadioglu (mantan pemain NEC) akan menjadi starter melawan The Socceroos.

Kökçü mendapat peran menyerang dari Montella. Pemain asal Haarlem ini akan bermain sebagai nomor 10, di belakang penyerang tengah Kerem Aktürkoglu. Arda Güler dan Baris Alper Yilmaz bertugas menciptakan ancaman dari sayap.

Kapten Hakan Çalhanoglu harus bekerja sama dengan Ismaïl Yüksek untuk mengontrol lini tengah. Kiper Ugurcan Çakir akan dilindungi oleh empat bek: Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, dan Ferdi Kadioglu.

Di tim Australia, Jordan Bos mendapat tempat di starting line-up. Pemain Feyenoord ini, yang baru saja menjalani tahun debut yang gemilang di Rotterdam, ditempatkan sebagai gelandang kiri dalam formasi 3-4-2-1 yang diterapkan pelatih nasional Tony Popovic.

Di Grup D, Amerika Serikat untuk sementara memimpin klasemen. Tuan rumah memenangkan pertandingan pembuka dengan meyakinkan atas Paraguay: 4-1.

Susunan pemain Australia: Beach, Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré.

Susunan pemain Turki: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Çalhanoglu, Kökçü, Yüksek; Güler, Aktürkoglu, Yilmaz.