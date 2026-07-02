"Orang yang gagal dan pemimpin yang lemah".. Revolusi rakyat menghantam Al-Dosari setelah ia menolak pensiun

Media sosial di Arab Saudi ramai dalam beberapa jam terakhir, menyusul berita yang mengonfirmasi penolakan Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, untuk pensiun dari level internasional, serta keputusannya untuk tetap membela “Al-Akhdar” dalam ajang-ajang mendatang, terutama Piala Teluk dan Piala Asia.

Keputusan Al-Dossari ini muncul di saat para penggemar masih diliputi kemarahan, menyusul kegagalan tim nasional Saudi yang tersingkir dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026, setelah hanya berhasil mengumpulkan dua poin dari tiga pertandingan, sehingga harus mengakhiri turnamen di posisi terakhir di grupnya.

Tagar yang Menuntut Pengunduran Dirinya

Para pendukung timnas Saudi meluncurkan tagar “Pensiunnya Salem Al-Dosari” melalui platform “X”, yang menduduki peringkat teratas dalam daftar tren, di tengah desakan luas agar karier internasional kapten timnas tersebut diakhiri, serta membuka peluang bagi generasi baru untuk memimpin timnas pada fase mendatang.

Banyak penggemar berpendapat bahwa kelanjutan karier Al-Dossari tidak akan mendukung proyek pembangunan kembali tim nasional, terutama setelah penampilannya selama Piala Dunia, yang oleh sebagian orang dianggap tidak sesuai dengan standar seorang kapten tim nasional yang bercita-cita bersaing di kancah internasional.

Kritik tajam akibat Piala Dunia

Komentar-komentar tersebut dipenuhi serangan pedas terhadap bintang Al-Hilal tersebut, di mana seorang penggemar menulis: “Kamu harus pensiun setelah penampilan mengejutkan di Piala Dunia,” sementara yang lain berkata: “Kamu adalah kapten yang lemah dan tidak menyadari besarnya tanggung jawab yang kamu emban.”

Kritik tidak berhenti sampai di situ saja, karena sebagian suporter menyebutnya sebagai “pecundang”, dengan alasan bahwa ia tidak memberikan kontribusi yang diharapkan di lapangan, serta gagal memimpin tim nasional untuk keluar dari krisis yang dialami selama turnamen tersebut.

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Di sisi lain, kelompok pendukung lainnya membela Al-Dossari, menegaskan bahwa menimpakan tanggung jawab kegagalan kepada satu pemain saja tidak adil, dan bahwa apa yang terjadi di Piala Dunia merupakan akibat dari kesalahan teknis dan administratif yang menumpuk, yang sudah dimulai jauh sebelum turnamen dimulai.

Tampaknya kasus Salem Al-Dossari akan tetap menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam dunia sepak bola Saudi dalam waktu dekat, mengingat sang pemain tetap bersikeras untuk melanjutkan karier internasionalnya, sementara tekanan dari suporter yang menuntut agar ia mengakhiri kariernya bersama tim nasional terus berlanjut.