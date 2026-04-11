Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan wasit yang akan memimpin pertandingan yang dinantikan antara Al-Nassr dan Al-Akhdoud di Liga Roshen.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Akhdoud, hari Sabtu ini, di Stadion Kota Pangeran Hazloul bin Abdulaziz di Najran, dalam rangka putaran ke-28 Liga Roshen.

Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan penunjukan Khalid Al-Taris sebagai wasit untuk pertandingan Al-Nassr dan Al-Akhdoud, dengan dibantu oleh Muhammad Al-Abkari dan Abdulrahim Al-Shammari sebagai asisten wasit.

Sami Al-Jaris akan bertindak sebagai wasit video dalam pertandingan tersebut, dibantu oleh Saad Al-Subaie, sementara Abdullah Al-Kharboush akan menjadi wasit keempat.

Khalid Al-Taris memiliki kenangan bersejarah dengan Ronaldo, karena ia menjadi wasit pada pertandingan pertamanya bersama Al-Nassr, yaitu saat menghadapi Al-Ittifaq pada 22 Januari 2023, di pekan ke-14 Liga Roshen musim 2022-2023.

Al-Taris juga menjadi saksi saat "El Don" mencetak gol ke-50 di Liga Roshen, saat ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Al-Raed pada 22 Agustus 2024, di putaran pertama kompetisi musim 2024-2025.

Namun, pertandingan tersebut juga diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah wasit asal Saudi Arabia menganulir gol lain sang bintang Portugal dengan alasan offside. Keputusan tersebut dianggap salah oleh sebagian pihak, yang membuat Al-Nassr terjebak dalam hasil imbang pada pertandingan pertamanya di musim tersebut.