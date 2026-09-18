“Orang-orang tidak paham”: Lamine Yamal menyindir Harry Kane dalam perdebatan Ballon d'Or

Dalam sebuah wawancara dengan mantan pemain profesional Jorge Valdano untuk Movistar Plus, pemain ofensif berusia 19 tahun milik Barcelona itu menjelaskan bahwa pada dasarnya Ballon d'Or seharusnya dimenangi pemain terbaik, bukan pemain dengan gol terbanyak.

"Saya pikir Ballon d’Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di dunia, titik. Bukan kepada pemain yang mencetak 80 gol, karena kalau Anda mencetak 80 gol, Anda mendapat penghargaan sebagai 'top skor'. Itu dua hal yang sangat berbeda, yang tidak dipahami orang-orang," kata Yamal.

Bagi juara dunia dan Eropa bersama Spanyol itu, pemain terbaik tidak selalu juga merupakan pencetak gol terbaik. "Pemain terbaik di dunia adalah sosok yang saat Anda mengikuti sebuah pertandingan sebagai komentator, Anda menikmati permainannya - Anda melihatnya dan berpikir: 'Ini pemain yang jelas berbeda dari semua yang lain.'"

Baru ketika penghargaan itu kembali diberikan kepada pesepakbola terbaik, "dan bukan kepada orang yang mencetak gol terbanyak atau memenangi gelar terbanyak", Ballon d'Or akan mendapatkan kembali "nilai sejatinya."

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Pemain mana yang punya peluang terbaik untuk memenangi Ballon d'Or?

Pernyataan Yamal itu harus dipahami sebagai sindiran yang jelas kepada Kane, yang dengan total 73 gol di laga kompetitif untuk Bayern Munich dan tim nasional Inggris belum lama ini dianugerahi Sepatu Emas sebagai penyerang tertajam musim lalu.

Kane dan Yamal, bersama Kylian Mbappe dari Real Madrid serta bintang PSG Ousmane Dembele, dianggap sebagai favorit terbesar untuk memenangi Ballon d'Or. Khususnya Yamal dan Mbappe dalam beberapa hari terakhir berulang kali menempatkan diri mereka dalam sorotan dengan pemujaan diri yang meragukan.

"Mbappe dan saya, kami adalah dua yang terbaik di dunia, tetapi saya rasa tahun ini saya pantas mendapatkannya. Bagi saya itu jelas, dan semua orang yang menonton pertandingan tahu itu," ujar pemain Spanyol berusia 19 tahun itu.

Dengan mengenakan seragam Barcelona, Yamal memenangi gelar LaLiga tahun lalu, dengan total 42 kontribusi gol di semua ajang (24 gol, 18 assist) dalam 45 penampilan. Namun, argumen terbesarnya untuk penghargaan individu paling prestisius itu kemungkinan adalah keberhasilannya memenangi Piala Dunia bersama Spanyol.