Orang-orang Portugal menunjukkan sisi terburuk mereka tepat sebelum pertandingan dimulai: 'Ini sungguh tidak sopan!'

Portugal tidak menunjukkan performa terbaiknya pada Jumat malam, sesaat sebelum kick-off pertandingan persahabatan melawan Chili. Di Estádio Nacional di Oeiras, terjadi momen yang mencolok dan canggung ketika lagu kebangsaan Chili dihentikan lebih awal dan langsung dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Portugal.

Pertandingan ini dianggap sebagai bagian penting dari persiapan Portugal menuju Piala Dunia di Amerika Serikat. Namun, menjelang kick-off, pembicaraan tidak berfokus pada Cristiano Ronaldo atau susunan pemain, melainkan pada jalannya acara saat lagu kebangsaan dinyanyikan.

Saat para pemain dan pendukung Chili masih asyik menyanyikan lagu kebangsaan mereka, tiba-tiba lagu kebangsaan Portugal dimulai. Akibatnya, para pemain Amerika Selatan itu tidak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan lagu kebangsaan mereka sepenuhnya.

Komentator Ziggo Sport, Johan van Polanen, menanggapi situasi tersebut dengan heran. “Ya, mereka memang bisa bermain sepak bola, tapi ini tetap saja sedikit tidak sopan. Dengan tidak membiarkan para pemain Chili menyanyikan lagu kebangsaan mereka sampai selesai, lagu kebangsaan tersebut terpotong.”

“Dan saat lagu kebangsaan Chili sedang dinyanyikan, lagu kebangsaan negara tuan rumah sudah dimulai,” kata Van Polanen. “Ya, memang begitulah aturannya, tapi ya, kita juga bisa melihat apa yang terjadi di lapangan,” kata sang reporter.

Pertandingan di Oeiras menjadi awal fase terakhir Portugal menuju Piala Dunia. Tim Portugal akan memulai turnamen di Amerika Serikat pada 17 Juni, di mana Kongo akan menjadi lawan pertama mereka.

Perhatian ekstra tertuju pada Cristiano Ronaldo, yang bersiap untuk Piala Dunia keenamnya dan, seperti yang diharapkan, akan menjadi starter melawan Chili.