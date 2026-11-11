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Pelatih kepala Ceko Santi Denia mengakui bahwa absennya Lamine Yamal dari tim nasional Spanyol merupakan pukulan besar bagi para penggemar sepakbola. Mantan pelatih tim muda Spanyol itu akan menghadapi negara asalnya dalam laga krusial Nations League, di tengah tekanan akibat kiprah yang sulit di fase grup.

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Kabar mengecewakan bagi para penggemar

Denia mengakui bahwa kabar absennya Yamal, Rodri, dan Dani Olmo dalam pertandingan UEFA Nations League mendatang jauh dari ideal bagi daya tarik laga tersebut. Ketiga pemain Spanyol itu menepi karena berbagai masalah cedera, sehingga sang juara Eropa harus bertandang ke Praha tanpa beberapa pemain kreatif yang paling berpengaruh. Denia, yang sebelumnya melatih timnas kelompok usia Spanyol, sangat memahami daya tarik para pemain elite tersebut.

“Kami ingin Lamine berada di sana, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa kami kendalikan. Orang-orang membeli tiket untuk melihat Lamine. Kita lihat nanti susunan pemain yang diturunkan Spanyol dan yang bisa kami turunkan. Kami tidak memiliki pemain yang cedera, dan itulah yang penting,” katanya, seperti dikutip Cadena SER.

Konsistensi taktik meski kehilangan pemain penting

Meski nama-nama dalam susunan pemain mungkin berbeda, pelatih Ceko itu memperkirakan tim asuhan Luis de la Fuente tetap akan menerapkan filosofi permainan tingkat tinggi yang sama. Spanyol saat ini nyaman memuncaki grup dengan 12 poin, berbanding terbalik dengan Ceko yang belum meraih satu poin pun setelah menelan empat kekalahan beruntun. Denia berpendapat bahwa kedalaman skuad Spanyol membuat “struktur” permainan mereka tetap sama, siapa pun yang menjadi starter.

“Perlukah saya menyebutkan para pemain penggantinya? Itulah sebabnya Spanyol yang terbaik. Sayang mereka tidak ada di sini karena orang-orang ingin melihat mereka, tetapi kami akan berusaha memenangi pertandingan dan melakukan segalanya dengan benar. Itu tidak mengubah apa pun bagi kami. Struktur permainan Spanyol tetap sama. Untuk bertahan menghadapi Lamine, Anda membutuhkan bantuan, tetapi Anda memang harus selalu melakukannya sebagai tim. Bertahan dan menyerang sebagai tim. Kami tidak meminta para pemain terlibat dalam duel satu lawan satu,” jelas Denia.

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Reuni yang emosional bagi Denia

Bagi Denia, pertandingan ini memiliki makna emosional yang besar. Setelah pernah melatih tim Spanyol U-17, U-19, dan U-21, ia sangat mengenal para pemain yang kini berkembang di tim senior. Ia secara khusus menyoroti gelandang Barcelona Fermin Lopez sebagai pemain yang memiliki kedekatan pribadi dengannya. Denia membandingkan hubungan mereka dengan hubungan ayah dan anak, sekaligus memuji performa sang pemain belakangan ini.

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“Saya tidak bisa objektif terhadap mereka, terhadap para pemain, karena saya menganggap banyak dari mereka, seperti Fermín, sebagai anak sendiri, dan saya senang melihat apa yang ia lakukan. Ia sedang menikmati masa-masa yang menyenangkan,” ujar sang pelatih.

Mencari jalan untuk menciptakan kejutan

Tantangan bagi tim yang terpuruk di dasar klasemen UEFA Nations League itu sangat berat, terutama karena absennya penyerang bintang Patrik Schick, yang meninggalkan sepakbola internasional setelah Piala Dunia. Denia enggan berlarut-larut memikirkan pemain yang tidak masuk skuad dan memilih mendukung para pemain yang kini tersedia. Ia yakin timnya bergerak ke arah yang benar, dengan dukungan kepemimpinan teknis Pavel Nedved.

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“Kami harus memainkan pertandingan yang sempurna. Situasi bola mati, fase bertahan, pressing, blok pertahanan rendah. Tugas kami adalah membuat para pemain percaya bahwa itu bisa dilakukan,” pungkas Denia. “Kami berada di jalur yang benar. Ketika para pemain tidak percaya pada pesan Anda, itu akan terlihat. Dan kenyataannya, mereka, Pavel Nedved, serta manajemen olahraga percaya. Mereka menikmati proses ini, dan inilah jalan ke depan. Kami percaya pada jalan ini,”