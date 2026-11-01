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Cole Palmer memberikan pujian khusus kepada Romeo Lavia setelah Chelsea meraih kemenangan mengesankan atas Manchester United di Liga Primer Inggris. Pemain timnas Inggris itu menilai rekan setimnya di lini tengah tersebut saat ini merupakan salah satu pemain yang paling kurang mendapat pengakuan di Inggris, setelah berhasil mengatasi serangkaian masalah cedera yang membuatnya frustrasi.

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Chelsea raih kemenangan krusial atas United

Chelsea meraih kemenangan penting 2-0 atas United di Stamford Bridge pada Sabtu. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Morgan Rogers membuka keunggulan sebelum Palmer mencetak gol lewat titik penalti untuk memastikan kemenangan. Situasi tim tamu semakin buruk ketika intervensi VAR membuat mereka harus bermain dengan sepuluh pemain.

Lisandro Martinez diusir dari lapangan setelah menghantam Wesley Fofana dengan lengan bawahnya. Kemenangan ini mengangkat Chelsea ke peringkat keempat klasemen Liga Primer. Mereka kini mengoleksi 16 poin dari sembilan pertandingan, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen saat ini, Manchester City.

Palmer puji penampilan rekan setimnya di lini tengah

Sorotan utama dari kemenangan itu adalah penampilan dominan Lavia di lini tengah. Bermain bersama Moises Caicedo, pemain berusia 22 tahun itu sepenuhnya menguasai area tengah lapangan. Seusai pertandingan, Palmer langsung menyoroti kontribusi besar rekan setimnya. Ia menegaskan bahwa pemain asal Belgia itu saat ini merupakan salah satu talenta yang paling kurang mendapat pengakuan di Liga Primer.

"Hari ini adalah salah satu penampilan terbaiknya yang pernah saya lihat," kata Palmer kepada BBC Sport. "Sejak awal saya selalu mengatakan bahwa dia salah satu gelandang favorit saya. Orang-orang masih belum menyadari betapa bagusnya dia. Menurut saya, hari ini dia pemain terbaik di lapangan."

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Alonso soroti performa impresif Lavia belakangan ini

Lavia tiba di Stamford Bridge melalui transfer senilai £53 juta dari Southampton pada 2023. Namun, perkembangannya sangat terganggu oleh sejumlah cedera, sehingga ia hanya mencatatkan 53 penampilan selama tiga tahun terakhir. Meski demikian, manajer Chelsea Xabi Alonso mengungkapkan kekagumannya terhadap pengaruh taktis sang pemain belakangan ini.

"Dari sudut pandang seorang gelandang, bagi saya ini penampilan yang sangat, sangat bagus," jelas Alonso. "Dia melakukan begitu banyak hal dengan benar. Dia selalu menghubungkan lini pertahanan dengan para pemain menyerang. Dia layak mendapat pengakuan besar atas penampilannya."

Fokus beralih ke lawatan ke Sunderland

Chelsea kini akan mengalihkan perhatian ke pertandingan Liga Primer berikutnya demi mempertahankan posisi mereka di empat besar. Skuad akan bertandang ke utara untuk menghadapi Sunderland di Stadium of Light.