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Thierry Henry membela dengan tegas penampilannya sebagai pembawa acara Ballon d'Or baru-baru ini setelah mendapat gelombang kecaman di media sosial. Legenda Arsenal dan Prancis itu menjadi pusat sejumlah kontroversi setelah interaksinya dengan Lamine Yamal dan sesama pembawa acara Kate Scott memecah pendapat penonton.

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Henry tanggapi lelucon tentang Lamine Yamal

Mantan penyerang legendaris yang tampil di panggung bersama rekannya di CBS Sports, Scott, itu mengundang perhatian dalam acara mewah tersebut lewat sejumlah komentar tajam. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan melibatkan bintang muda Barcelona, Yamal, yang kembali meraih penghargaan pemain muda. Henry menggoda remaja itu di atas panggung dengan bertanya, “Ini yang ketiga, kan? Tapi apakah ini penghargaan yang benar-benar ingin kamu menangkan?” Ucapan tersebut membuat para hadirin terdengar terperangah, sehingga banyak yang menduga pria asal Prancis itu berusaha meruntuhkan kepercayaan diri sang bintang muda pada malam pentingnya.

Namun, Henry segera menjelaskan maksudnya dan membantah anggapan bahwa ia tidak menghormati pemain timnas Spanyol tersebut. Ia menegaskan bahwa ucapannya dimaksudkan sebagai gurauan dan bahwa ia tetap sangat mengagumi kemampuan istimewa pemain muda itu di lapangan.

Dalam video yang diunggah ke akun media sosialnya pada Rabu, mantan juara Piala Dunia itu meluruskan persoalan terkait winger Barcelona tersebut. “Saya penggemar berat Lamine Yamal. Saya sama sekali tidak sedang berusaha meredam egonya. Kalau kalian tidak menyukai lelucon itu, saya bisa mengerti. Tapi jangan mengatakan hal seperti itu. Dia salah satu pemain yang rela saya bayar untuk menontonnya. Saya menyukainya,” kata Henry.

Henry bela interaksinya dengan Kate Scott

Selain interaksinya dengan Yamal, Henry juga mendapat sorotan atas perlakuannya terhadap Scott setelah mengoreksi pelafalan nama legenda Brasil, Socrates, oleh Scott saat penyerahan penghargaan. Pria berusia 49 tahun itu menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa Scott juga terlibat dalam gurauan itu, yang terjadi sesaat sebelum penyerang Arsenal Bukayo Saka menerima Penghargaan Socrates atas kerja kemanusiaan dan amalnya.

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“Kalian tidak menyukai lelucon itu, saya mengerti, tetapi tolong berhenti mengatakan saya tidak menghormati Kate,” ujar Henry. “Saya tidak akan pernah melakukan itu dan kalian bisa bertanya kepadanya. Dia ikut bergurau dengan saya. Dia sengaja mengatakan Soc, dan saya juga mengatakan Soc, jadi tolong berhenti mengarang cerita.”

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Henry dukung Mbappe ketimbang Harry Kane

Kontroversi tidak berhenti pada sesama pembawa acara dan para pemain muda. Henry juga harus menjelaskan pilihannya secara terbuka untuk mendukung Kylian Mbappe meraih penghargaan utama ketimbang Harry Kane. Meski Kane akhirnya membawa pulang trofi tersebut, sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi peraih asal Inggris, Henry mengakui bahwa pada malam itu ia mendukung rekan senegaranya.

“Saya orang Prancis dan tentu saja saya akan mendukung rekan senegara saya,” jelas Henry. “Saya berkata kepada [Kane], ‘Kamu pemenang yang layak, kamu pantas mendapatkannya, kamu adalah contoh bahwa etos kerja adalah bakat, bekerja keras adalah bakat.’ Selamat, Harry Kane. Sejak Piala Dunia, saya memanggilnya Sir Harry Kane. Jadi, tolong, semuanya, tenanglah, tenanglah. Saya menyukai Harry Kane, saya menyukai Lamine Yamal, dan saya tidak tidak menghormati Kate. Dia ikut bergurau dengan saya.”

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Kane akhiri penantian Inggris selama 25 tahun untuk Ballon d’Or

Kane meraih Ballon d’Or pertamanya, mengakhiri penantian panjang Inggris untuk penghargaan bergengsi itu sejak Michael Owen terakhir kali memenanginya pada 2001. Penghargaan tersebut datang setelah musim luar biasa bersama Bayern Munich. Ia meraih dua gelar domestik dan Sepatu Emas Eropa, sekaligus membawa klub raksasa Jerman itu ke semifinal Liga Champions serta menjadi kapten Inggris saat finis di posisi ketiga Piala Dunia.