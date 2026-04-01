"Orang-orang bodoh dan rasis"... Yamal meluapkan kemarahannya setelah sorakan-sorakan dari pihak Spanyol yang menargetkan umat Islam

Lamine Yamal, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, mengungkapkan kekesalannya terhadap perilaku suporter "La Roja" dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir, yang digelar pada Selasa malam kemarin, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan timnas Mesir, yang menampilkan permainan bertahan yang kuat dan bertahan hingga akhir, sehingga berhasil meraih hasil positif menjelang Piala Dunia.

Namun, pertandingan tersebut menyaksikan insiden yang digambarkan media Spanyol sebagai "memalukan", ketika para pendukung Spanyol melontarkan teriakan yang menghina Islam, dengan berulang kali mengatakan selama pertandingan, "Siapa yang tidak melompat, dia Muslim."

Federasi Sepak Bola Spanyol, klub Espanyol, dan pemerintah Spanyol mengecam tindakan tersebut, serta membuka penyelidikan untuk menindak para pelanggar.

Yamal memposting pesan melalui akun media sosialnya, di mana ia mengungkapkan kemarahannya terhadap mereka yang melontarkan teriakan tersebut, dan menyebut mereka sebagai "orang-orang bodoh" dan "rasis".

Yamal, yang diganti pada babak kedua, mengatakan, "Saya seorang Muslim, alhamdulillah. Kemarin, saya mendengar sorakan di stadion yang mengatakan: 'Siapa yang tidak melompat, dia Muslim.' Saya tahu teriakan-teriakan ini ditujukan kepada tim lawan dan bukan kepada saya secara pribadi, tetapi sebagai seorang Muslim, hal itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan tidak dapat diterima."

Dia menambahkan, "Saya sadar tidak semua penonton seperti itu, tetapi bagi yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu: menggunakan agama sebagai bahan ejekan membuat kalian terlihat sebagai orang-orang yang bodoh dan rasis."

Bintang Barcelona itu melanjutkan, "Sepak bola diciptakan untuk dinikmati dan mendukung, bukan untuk menghina orang lain karena identitas atau keyakinan mereka. Sebagai penutup, saya berterima kasih kepada para penggemar yang hadir untuk mendukung kami, dan sampai jumpa di Piala Dunia."