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Kepala pemandu bakat Nils Schmadtke dengan tegas membantah tudingan keras terkait perpisahannya yang akan segera terjadi dengan Bayern Munich.

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"Saya sudah lama mempertimbangkan apakah akan menanggapi pemberitaan beberapa hari terakhir. Biasanya, saya membiarkan pekerjaan saya berbicara. Namun kali ini, yang dipersoalkan bukan pekerjaan saya, melainkan karakter saya. Karena itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal dengan jelas," tulis Schmadtke pada Kamis di LinkedIn.

Putra berusia 37 tahun dari Jörg Schmadtke, sosok yang lama berkiprah sebagai manajer di Bundesliga, itu melanjutkan: "Saya tidak pernah memberikan informasi rahasia kepada media. Tidak di München, tidak pula di tempat lain. Saya tidak pernah merendahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab saya. Saya memang banyak menuntut, bahkan bisa sulit diajak berkompromi jika menyangkut kualitas. Namun, saya tidak bersikap tidak hormat. Dan satu hal lagi: Tidak satu pun dari hal-hal yang ditulis itu, sedikit pun, berkaitan dengan kepergian saya dari FC Bayern. Saya tidak membicarakan urusan internal di depan umum. Saya tidak pernah melakukannya di tempat mana pun saya bekerja, dan sekarang pun tetap demikian."

Dengan demikian, Schmadtke tidak mengungkap apa yang menurutnya menjadi alasan sebenarnya di balik kepergiannya lebih awal dari FC Bayern. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul sejumlah laporan yang antara lain menuding Schmadtke memiliki gaya kepemimpinan yang terlalu kasar dan membocorkan informasi internal dari timnya kepada media. Pada Senin, FC Bayern mengumumkan perpisahan lebih awal yang berlaku mulai 31 Januari 2027. Kontrak Schmadtke semula berlaku hingga musim panas 2027.

Christopher Vivell, yang bertanggung jawab atas pemanduan bakat di Manchester United, semula disebut sebagai kandidat favorit untuk menggantikan Schmadtke di FC Bayern. Namun, menurut TZ kemungkinan itu kini meredup. Latar belakangnya: Direktur olahraga Christoph Freund ditugaskan mencari pengganti dan mengenal Vivell sejak keduanya bekerja bersama di RB Salzburg. Namun, anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl disebut tidak yakin untuk menempatkan satu lagi figur penting dari lingkungan RB di Bayern.

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FC Bayern: Nils Schmadtke dikenal sebagai orang kepercayaan dekat Max Eberl

Schmadtke mulai memimpin pemanduan bakat untuk tim profesional dan pemain muda FC Bayern pada Oktober 2024. Ia dikenal sebagai orang kepercayaan dekat Max Eberl, anggota dewan direksi bidang olahraga. Keduanya pernah bekerja bersama di Borussia Mönchengladbach.

Pertandingan berikutnya M05 Bundesliga 09.30 FCB

"Masa saya di FC Bayern memberi banyak pelajaran dan merupakan pengalaman yang sangat positif. Bekerja di klub sebesar ini, dengan tuntutan dan tempo seperti ini, membantu saya berkembang secara profesional dan pribadi," tulis Schmadtke lebih lanjut. "Saya bangga dengan apa yang kami bangun dalam dua tahun ini. Kami menata ulang departemen pemanduan bakat, mempererat hubungan antara tim profesional dan Campus, serta menempuh cara-cara baru dalam mendekati pemain. Itu adalah hasil kerja tim. Kepada tim saya, saya berterima kasih atas kerja keras, ide-ide, dan kepercayaan kalian. Tanpa kalian, semua itu tidak akan mungkin terwujud."