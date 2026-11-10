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FC Bayern Munich tampaknya berencana mengisi posisi mantan kepala pemanduan bakat Nils Schmadtke dengan orang dari internal klub.

Menurut laporan kicker, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu ingin merombak sepenuhnya bidang pemanduan bakatnya. Namun, sebelum konsep untuk masa depan rampung disusun, Christoph Kresse, yang menjabat sebagai kepala pemandu bakat sejak musim semi, dikabarkan akan menggantikan Schmadtke setidaknya untuk sementara.

Pada awal November, Bayern secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan kepala departemen pemanduan bakat mereka "setelah pembicaraan yang dilandasi rasa saling percaya dan atas kesepakatan bersama" . Kontrak kerja Schmadtke masih berlaku hingga 31 Januari 2027, setelah itu ia akan meninggalkan klub. Semula, ia terikat kontrak dengan klub asal Munich itu hingga musim panas 2027.

Perpisahan dengan Schmadtke sama sekali tidak mengejutkan. Ia mendapat kritik dari internal klub karena gaya kepemimpinannya. Putra mantan kiper sekaligus manajer Bundesliga, Jörg Schmadtke, itu dikenal di Munich sebagai orang kepercayaan direktur olahraga Max Eberl. Keduanya pernah bekerja bersama di Borussia Mönchengladbach.

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Sebagai kepala departemen pemanduan bakat, Schmadtke membawahi pemanduan bakat untuk tim utama dan pemain muda. Menurut kicker, di Säbener Straße kelak bisa kembali diterapkan sistem pemanduan bakat terpadu di kampus, yang akan membuat peran kepala departemen seperti sebelumnya tidak lagi diperlukan.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Sejak berpisah dengan Schmadtke, nama Christopher Vivell berulang kali dikaitkan dengan FCB. Namun, menurut laporan tersebut, kepala pemandu bakat Manchester United saat ini sekaligus orang dekat direktur olahraga Bayern Christoph Freund itu tidak lagi menjadi kandidat di Munich. Keduanya pernah bekerja bersama di RB Salzburg.

Alasannya tampaknya karena sejumlah mantan pejabat RB, yakni Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler, dan Bernhard Seonbuchner, sudah bekerja untuk klub pemegang rekor gelar juara tersebut. Pimpinan klub tampaknya berpandangan bahwa mereka tidak harus menambah satu lagi orang dengan latar belakang Red Bull untuk menduduki posisi pimpinan di klub.