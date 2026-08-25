Pada penutup pekan pertama, Roma menang 4-0 atas AC Florenz pada Senin malam. Untuk tiga gol pertama, Malen menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dengan itu ia melampaui seorang legenda.

Penyerang itu, yang pada awal tahun mula-mula datang ke Roma sebagai pemain pinjaman dari Aston Villa, kini sudah mencetak 17 gol dalam 19 penampilannya sejauh ini di Serie A. Menurut penyedia data Opta, sejak musim 1994/95 belum pernah ada pemain Roma yang mencetak gol lebih banyak setelah jumlah laga liga sebanyak itu, bahkan tidak juga legenda klub Gabriel Batistuta. Mantan mesin gol kelas dunia asal Argentina itu, menurut data tersebut, "hanya" mencetak 15 gol dalam 19 pertandingan Serie A pertamanya untuk Giallorossi.

Batistuta, omong-omong, membawa Roma meraih gelar juara Italia pada 2001, yang sejauh ini menjadi yang terakhir dari total tiga gelar. Tentu masih terlalu dini untuk bermimpi sejauh itu, tetapi start ke musim baru sangat menjanjikan. Dan itu terutama berkat Malen serta tandem ofensif seirama dengannya, Paulo Dybala.

Paulo Dybala menciptakan ketiga gol Donyell Malen

Pemain Argentina itu membuat assist untuk ketiga gol pemain Belanda tersebut, yang lebih dulu membawa timnya unggul pada menit ke-27 lalu menambah dua gol lagi di babak kedua (52, 60). Gol penutup untuk skor 4-0 akhirnya dicetak Niccolo Pisilli pada menit ke-86.

Gol pertama Malen sangat enak dipandang. Dybala, yang bergerak dari sisi kanan, melakukan aksi solo yang tak terbendung, melewati beberapa lawan saat masuk ke dan menembus kotak penalti, lalu mengirim bola kepada Malen. Setelah itu, ia dengan cerdik mengecoh bek Florenz, Dodo, di area lima meter dengan tumitnya dan dengan dingin menceploskan bola dengan kaki kiri.

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"Malen tak bisa dihentikan - benar-benar tontonan luar biasa," puji surat kabar Italia Corriere della Sera kepada pemain 27 tahun itu setelah laga. "Ini bercanda. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia langsung melanjutkan dari titik saat dia mengakhirinya musim lalu," ujar komentator DAZN, Mario Rieker, dengan antusias setelah gol kedua Malen pada Senin malam. Mantan pemain Dortmund itu kemudian mendapat aplaus tambahan yang pantas saat ditarik keluar pada menit ke-68, ketika para fan Roma di Olimpico merayakannya dengan standing ovation dan nyanyian yang menggema.

Donyell Malen menemukan kebahagiaan besar di Roma

Di ibu kota Italia, Malen tampaknya telah menemukan kebahagiaan yang sangat besar. Ia meninggalkan BVB pada awal 2025 setelah tiga setengah tahun menuju Aston Villa dengan nilai transfer 25 juta euro, tetapi di sana ia bukan pemain inti dan meninggalkan Premier League hanya setahun kemudian. Pada Januari 2026, Roma lebih dulu meminjam pemain tim nasional Belanda itu dan keduanya langsung cocok. Malen pun berkontribusi besar terhadap keberhasilan tim asuhan pelatih Gian Piero Gasperini finis ketiga pada akhir musim lalu dan dengan demikian lolos lagi ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2018. Lewat opsi pembelian, Roma kemudian merekrut Malen secara permanen (kontrak hingga 2030), dengan total nilai transfer 27 juta euro mengalir ke Aston Villa.

Di semua kompetisi, Malen sudah mencetak 18 gol dan menyumbang tiga assist dalam 21 pertandingan kompetitif sejauh ini untuk Roma. Pujian khusus untuk dia dan Dybala juga datang dari kapten Roma Bryan Cristante: "Saat mereka sedang dalam kondisi bagus, mereka membuat perbedaan. Kami berharap mereka bisa terus seperti ini selama mungkin," kata gelandang itu setelah start yang sukses kepada DAZN.