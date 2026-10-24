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Laporan terbaru menyebutkan bahwa para petinggi Bayern Munich semakin mengkhawatirkan kesehatan Vincent Kompany dan kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya dalam beberapa pekan sebelum ia baru-baru ini kolaps. Mantan kapten Manchester City itu segera dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit saat mengamati sesi latihan tim cadangan. Kejadian tersebut membuat orang-orang yang berada di fasilitas Sabener Strasse sangat terguncang.

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Keadaan darurat medis hentikan latihan

Pria berusia 40 tahun itu jatuh sakit pada Jumat, sekitar 20 menit setelah sesi latihan tim cadangan yang dipimpin pelatih yang baru ditunjuk, Dante, dimulai. Tim medis segera turun tangan, dan pria asal Belgia itu dibawa ke rumah sakit, tempat kondisinya tetap stabil. Insiden tersebut terjadi tak lama setelah Kompany memimpin persiapan tim utama untuk pertandingan Bundesliga pada Minggu.

Sejumlah laporan menyebut pelatih Bayern itu sedang berjuang melawan infeksi virus yang parah. Penyakit tersebut dilaporkan menyebabkan jaringan parut lama di pinggulnya meradang, menimbulkan nyeri hebat dan membuatnya kesulitan berdiri lama atau menaiki tangga. Dokter klub terus memantau kondisinya, bahkan memberinya obat pada awal pertandingan Liga Champions hari Rabu.

Setelah Kompany ambruk, sesi latihan tim cadangan segera dihentikan. Sebagian besar pemain telah kembali ke ruang ganti, tetapi orang-orang yang menyaksikan kejadian itu tampak sangat terpukul. Pertandingan tim cadangan melawan DJK Vilzing pada Sabtu pun segera dibatalkan.

Kompany dan petinggi klub tanggapi masalah kesehatan

Getty Images

Setelah Bayern bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions pada pertengahan pekan, Kompany secara terbuka mengakui bahwa kondisi fisiknya sedang terganggu. "Sebagai pelatih, Anda selalu ingin melakukan segalanya," akunya. "Saya terkena virus yang cukup parah pekan lalu dan, tentu saja, saya tidak mendengarkan tubuh saya. Lalu, pada suatu titik, tubuh saya berkata: 'Cukup!'"

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Asisten pelatih Aaron Danks, yang akan mengambil alih untuk sementara, menyoroti etos kerja sang pelatih. "Sangat tidak mudah membuat Vincent beristirahat," kata Danks. "Itu tantangan tersendiri. Anda tahu seperti apa dirinya! Dia pemimpin sejati dan bekerja keras. Namun, dia terkena virus, dan penting baginya untuk beristirahat."

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Pertandingan berikutnya SCF Bundesliga 12.30 FCB

Bayern Munich segera merilis pernyataan yang mengonfirmasi keadaan darurat medis tersebut: "Vincent Kompany harus mendapatkan perawatan medis pada Jumat setelah ambruk saat latihan tim amatir FC Bayern. Pelatih tim utama itu sedang menyaksikan sesi latihan tim kedua. Kompany akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan tetap berada dalam perawatan medis. Untuk sementara, staf kepelatihannya akan menangani latihan dan pertandingan."

Direktur olahraga Max Eberl menegaskan dukungan penuh klub. "Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami," ujar Eberl. "Di FC Bayern, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan dia lekas pulih. Vinnie mendapatkan seluruh perawatan medis dan dukungan yang diperlukan, serta waktu sebanyak yang dia butuhkan. Tim kepelatihannya, yang sepenuhnya kami percayai, akan mengambil alih tugasnya. Kami semua di FC Bayern mendoakan Vinnie lekas pulih."

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Tanda-tanda peringatan diabaikan di balik layar

Kompany ambruk setelah staf Bayern selama berminggu-minggu semakin mencemaskan gaya hidupnya yang sangat menuntut. Menurut BILD, orang-orang di lingkungan klub melihat kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sang pelatih kepala, yang mereka gambarkan sebagai "pecandu kerja". Rekan-rekannya dilaporkan melihat Kompany tidur sangat sedikit, makan tidak teratur, tidak berolahraga, minum kopi berlebihan, dan menanggung beban kerja yang tidak mungkin dipertahankan.

Keterlibatannya dalam operasional klub jauh melampaui tugas standar seorang pelatih. Kompany sangat terlibat dalam seluruh aspek kegiatan sehari-hari Bayern. Baru-baru ini, dia menjadi penggerak utama proyek pemasangan layar penutup berukuran besar di sekitar lapangan latihan untuk mencegah pihak lain mengintip taktik tim.

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Danks ambil alih tugas saat Bayern terus melaju

Getty Images

Danks langsung menghadapi tantangan memimpin Bayern dalam pertandingan Bundesliga melawan Freiburg pada Minggu tanpa pelatih kepalanya. Bayern saat ini memuncaki klasemen liga kasta tertinggi Jerman dengan empat kemenangan dan dua hasil imbang. Klub raksasa Bavaria itu akan terus mengandalkan penyerang bintang Harry Kane, yang berperan penting dalam membantu Kompany meraih dua gelar liga sejak pria asal Belgia itu tiba di Munich pada 2024.

Meski performa Bayern di kompetisi domestik tetap kuat, persaingan di Eropa menghadirkan tantangan yang lebih berat. Bayern saat ini berada di peringkat ke-14 fase liga Liga Champions setelah mencatat satu kemenangan dan dua hasil imbang. Staf kepelatihan kini harus menjaga momentum di semua kompetisi sembari memastikan pelatih mereka mendapat waktu istirahat panjang yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya.