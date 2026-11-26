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Barcelona menanti kembalinya dua bintangnya jelang laga melawan Deportivo La Coruna di Stadion Riazor pada Minggu mendatang dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga. Sinyal positif muncul terkait pemulihan Rodri dan Andreas Christensen dari cedera yang membuat keduanya absen dalam beberapa waktu terakhir.

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Tim pelatih Barcelona yang dipimpin Hansi Flick memutuskan memberikan libur kepada para pemain pada Kamis, setelah perjalanan panjang rombongan tim pulang dari Azerbaijan usai menghadapi Sabah di Liga Champions. Libur ini bertujuan memulihkan tenaga sebelum persiapan untuk laga berikutnya dilanjutkan.

Meski tidak berlatih, optimisme menyelimuti ruang ganti Barcelona terkait peluang Rodri dan Christensen tampil melawan Deportivo La Coruna. Kedua pemain menunjukkan peningkatan kondisi fisik yang signifikan dalam beberapa hari terakhir dan sudah mendekati lampu hijau untuk kembali bermain, menurut harian "Mundo Deportivo".

Kedua pemain dijadwalkan menjalani tes medis terakhir besok, Jumat, bersamaan dengan kembalinya tim ke latihan bersama. Tes tersebut akan menentukan tingkat kesiapan mereka untuk laga ini sekaligus memastikan mereka dapat bermain tanpa risiko cedera kambuh.

Indikasi menunjukkan Rodri sudah dekat dengan comeback setelah pulih dengan baik dari cedera ringan pada tendon lutut kanan yang membuatnya absen belakangan ini. Sang pemain sendiri optimistis bisa tampil melawan Deportivo di Stadion Riazor.

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Adapun kondisi Christensen membaik setelah mengalami ketidaknyamanan otot di betis kiri yang membuatnya absen dalam laga melawan Villarreal dan Sabah. Tim pelatih berharap ia segera kembali, terlebih karena kehadirannya akan memberi Flick opsi tambahan di lini belakang pada fase mendatang.

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Di sisi lain, kondisi Alejandro Balde masih perlu dipantau setelah ia menyelesaikan laga melawan Sabah dengan rasa sakit di pergelangan kaki. Hal ini memunculkan sedikit kekhawatiran soal kemampuannya tampil melawan Deportivo, dan kondisinya diperkirakan akan lebih jelas dalam sesi latihan berikutnya.

Peluang Lamine Yamal untuk tampil melawan Deportivo terlihat besar. Ia tidak ikut dalam perjalanan tim ke Azerbaijan dan tidak bermain melawan Sabah, tetapi akan tersedia untuk laga berikutnya. Ini menjadi dorongan penting bagi Flick di lini serang.

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Situasi ini terjadi ketika Barcelona berupaya menjaga kesiapan teknis dan fisik di tengah padatnya jadwal dan banyaknya kompetisi. Flick membutuhkan sebanyak mungkin pemain untuk mencegah penurunan performa tim, terutama mengingat pentingnya fase musim saat ini dalam perburuan gelar LaLiga dan persaingan di Eropa.

Sebaliknya, Fermin Lopez dipastikan absen melawan Deportivo karena skorsing, sementara Xavi Espart dan Roony Bardghji juga tidak akan tersedia karena masih berkutat dengan cedera dan belum mencapai tahap yang memungkinkan mereka kembali berlatih bersama tim.

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Gambaran akhir skuad Barcelona diperkirakan akan terlihat setelah latihan hari Jumat, yang akan menentukan status Rodri, Christensen, dan Balde, sebelum tim bertolak untuk menghadapi Deportivo di Stadion Riazor. Laga ini menjadi ujian baru bagi pilihan-pilihan Flick dan kemampuannya mengatasi absennya sejumlah pemain.