Seperti dilaporkan kicker dalam laporan terbarunya, penyerang yang diminati banyak klub itu "cenderung" pindah ke BVB. Borussia juga disebut sudah mengetahui sikap El Mala, sehingga Dortmund saat ini tidak merasakan tekanan untuk segera bertindak dalam negosiasi.

Tak lama kemudian, Bild ikut menguatkan laporan tersebut dan juga memberitakan bahwa El Mala dalam komunikasinya dengan BVB telah menegaskan bahwa ia bisa membayangkan kepindahan ke Dortmund. Menurut laporan itu, pemain tim nasional U21 tersebut kini hanya menunggu kesepakatan antara kedua klub agar ia bisa menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 bersama Die Schwarzgelben. "Optimisme di BVB besar bahwa kesepakatan itu akan rampung dalam beberapa hari ke depan," demikian bunyi laporan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, berulang kali disebutkan bahwa BVB memang telah mengajukan tawaran pertama ke Köln, namun tawaran itu masih jauh di bawah paket total yang kabarnya diminta sebesar 50 juta euro.

Tawaran dan langkah Dortmund itu bahkan disebut telah memicu kekecewaan besar di kubu Effzeh, menurut Geissblog. Menurut laporan tersebut klub itu "tidak setuju dengan cara yang disebut dilakukan Dortmund untuk mencoba memengaruhi sang pemain agar kepindahan menjadi lebih mungkin", demikian bunyi kutipan persisnya. Sebagai konsekuensinya, secara internal di Geißbockheim disepakati untuk segera menghentikan seluruh negosiasi dengan Borussia.

Sky melaporkan adanya paket dengan biaya transfer dasar sebesar 26 juta euro serta pembayaran bonus hingga 16 juta euro. Namun, hanya setengah dari jumlah itu yang disebut realistis untuk bisa dicapai. Salah satu syarat yang kabarnya diajukan BVB adalah El Mala terpilih sebagai pemain musim ini dan menjadi top skor. Nominasi untuk Ballon d'Or juga disebut akan menghasilkan jutaan euro bagi Effzeh.

BILD menulis soal 34 juta euro tetap plus enam juta euro dalam bentuk bonus. Menurut informasi kicker, tawaran itu juga mencakup jumlah tetap lebih dari 30 juta euro, tetapi total paketnya tetap tidak berada di kisaran angka yang diinginkan Köln. Direktur olahraga BVB Ole Book menyebut spekulasi angka-angka itu pada akhir pekan, dalam konteks kekalahan di laga uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1-2), sebagai "banjir informasi yang salah".

"Semua opsi ada di atas meja": Ke mana El Mala akan berlabuh?

Meski BVB dan Book tampil santai serta percaya diri, tampaknya masih jauh dari pasti bahwa Die Schwarzgelben akan mendapatkan persetujuan akhir. AS Roma disebut siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk pemain sayap kiri tersebut. Dari Bundesliga, ancamannya justru lebih kecil. RB Leipzig memang sempat dikaitkan dengan minat, tetapi rival itu juga disebut tidak siap memenuhi persyaratan finansial saat ini.

Sementara itu, menurut kicker "semua opsi masih terbuka" bagi El Mala. Wonderkid itu tampaknya juga masih bisa membayangkan untuk bertahan di Köln. Kepala olahraga Thomas Kessler sudah menegaskan beberapa pekan lalu bahwa pemain 19 tahun itu juga akan bermain untuk klub kota katedral tersebut pada musim depan. Saat latihan perdana, Kessler mengatakan bahwa memang ada satu dua tawaran, "tetapi itu tidak berujung pada transfer. Karena itu saya sangat yakin bahwa dia akan bermain untuk FC pada musim ini."

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Transfer rekor El Mala gagal terwujud beberapa pekan lalu

Selama berbulan-bulan, masa depan El Mala terus menjadi bahan spekulasi, meski pemain berkaki kanan itu masih terikat kontrak di Köln hingga 2030. Tawaran dari Brentford FC disebut sudah diterima FC pada awal bursa transfer musim panas, namun El Mala sendiri kabarnya menolak transfer tersebut.

Bintang muda itu tampil dalam seluruh 34 pertandingan pada musim Bundesliga lalu dan mencatatkan 13 gol serta lima assist. Meski menjalani musim debut yang kuat di kasta tertinggi Jerman, mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memasukkannya dalam skuad untuk Piala Dunia.







