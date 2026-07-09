"Opta" memprediksi pemenang di perempat final Piala Dunia... dan persentase yang mengejutkan untuk Maroko

Jaringan statistik "Opta" hari ini, Kamis, merilis prediksinya mengenai peluang delapan tim yang tersisa di Piala Dunia 2026 untuk lolos ke babak semifinal, menjelang dimulainya pertandingan perempat final.

Jaringan tersebut menobatkan timnas Prancis sebagai yang paling berpeluang mencapai babak semifinal, dengan memberikan peluang lolos sebesar 74%, sementara pesaingnya dari Maroko hanya memiliki peluang 26%.

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Dalam pertandingan lainnya, analisis situs tersebut memprediksi keunggulan tim nasional Spanyol, yang memiliki peluang lolos sebesar 70%, dibandingkan dengan 30% untuk Belgia.

Sedangkan pada pertandingan ketiga, “Opta” memberikan keunggulan kepada timnas Inggris dengan persentase 62% untuk lolos ke semifinal, dibandingkan dengan 38% untuk lawan mereka dari Norwegia, yang menjadi kejutan di edisi ini setelah menyingkirkan Brasil di babak 16 besar.

Pada pertandingan perempat final terakhir, jaringan tersebut memperkirakan timnas Argentina, sang juara bertahan, akan lolos dengan persentase 69%, sedangkan timnas Swiss hanya 31%.



