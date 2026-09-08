Musim baru Liga Champions resmi dimulai pada Selasa malam dengan matchday 1 fase liga. Menjelang itu, biro data Opta menghitung klub mana yang menjadi favorit untuk menjuarai kompetisi elite Eropa musim ini. Dan klub itu adalah Arsenal, dengan peluang juara 20,9 persen.

Arsenal diikuti Bayern Munchen (18,9 persen), Manchester City (12,0 persen), dan Barcelona (8,7 persen). Paris Saint-Germain, yang memenangi Liga Champions musim lalu, menjadi favorit kelima dengan peluang juara 6,3 persen.

PSV harus puas di posisi ke-16: peluang klub asal Eindhoven itu untuk memenangkan trofi diperkirakan sebesar 0,8 persen. Untuk Feyenoord yang berada di peringkat ke-32, prediksinya bahkan lebih tidak menguntungkan: 0,03 persen.

Hanya ada empat tim yang tampaknya memiliki peluang lebih kecil daripada Feyenoord. Mereka adalah LASK Linz (0,02 persen), Sabah FC (0,02 persen), Shakhtar Donetsk (0,00 persen), dan Slovan Bratislava (0,00 persen).

Pada Selasa malam, matchday 1 Liga Champions dimulai. Sejumlah laga yang masuk jadwal antara lain Real Madrid vs Inter, FC Porto vs Manchester City, dan Borussia Dortmund vs Villarreal.

Musim lalu, superkomputer Opta memprediksi Liverpool akan memenangi Liga Champions. Namun, klub Inggris itu tersingkir di perempat final oleh Paris Saint-Germain.

PSG, yang pada akhirnya memenangi turnamen tersebut, musim lalu berada di posisi ketiga dalam prediksi jelang musim dimulai. Sementara itu, favorit kedua untuk menjadi juara adalah Arsenal, yang pada akhirnya kalah di final.