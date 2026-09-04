Sebelum kompetisi Liga Champions musim baru dimulai, prediksi sudah memanas lebih awal, setelah superkomputer milik perusahaan "Opta" mengungkap identitas tim yang paling berpeluang meraih gelar, dalam sebuah daftar yang mengandung kejutan besar terkait dengan juara bertahan saat ini.

Menurut prediksi "Opta", yang didasarkan pada 10 ribu simulasi kompetisi musim 2026-2027, Arsenal memuncaki daftar kandidat dengan persentase 21,2%, mengungguli secara tipis Bayern Munich yang memiliki 19,9%, sementara Manchester City berada di posisi ketiga dengan persentase 12%.

Pencalonan Arsenal ini datang setelah musim Eropa yang luar biasa, di mana tim tersebut mencapai partai final pada edisi lalu, sebelum kalah dari Paris Saint-Germain lewat adu penalti. Namun, performa pasukan pelatih Mikel Arteta menjadikan mereka kandidat paling menonjol dalam perhitungan superkomputer untuk musim baru.

Juara bertahan di luar persaingan puncak

Kejutan paling menonjol terwujud dalam penempatan Paris Saint-Germain, juara bertahan Liga Champions, hanya di posisi keempat, setelah model statistik memberinya peluang sebesar 7,7% untuk mempertahankan gelar dan meraih kejuaraan untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Tim asal Prancis itu bermimpi mengukir sejarah kejuaraan, karena mereka berupaya meraih treble secara berturut-turut, tetapi angka-angka "Opta" tidak memberi mereka keunggulan besar atas para pesaingnya, meskipun mereka menjuarai dua edisi terakhir.

Adapun Barcelona berada di posisi kelima dengan persentase 7%, unggul atas rival tradisionalnya Real Madrid yang menempati posisi keenam dengan persentase 5,1%, persentase yang sama dengan yang diperoleh Liverpool.

Tugas Barcelona tampak sulit sejak awal, mengingat laga-laga yang menanti mereka melawan sejumlah tim besar benua ini, sementara Real Madrid memasuki kejuaraan dengan ambisi untuk mengembalikan posisi Eropa mereka meski mengalami penurunan dalam prediksi superkomputer tersebut.