Opsi pembelian tidak digunakan, sehingga Ajax kembali mendapatkan pemain yang tidak dibutuhkan

Sivert Mannsverk untuk sementara kembali ke Ajax. Menurut Livesport Zprávy, Sparta Praha telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian, karena mereka hanya ingin merekrut gelandang berusia 24 tahun itu dengan harga yang lebih rendah.

Nilai opsi pembelian yang disepakati oleh Ajax dan Sparta Praha belum diketahui. Namun, jelas bahwa pihak Ceko masih menganggap harganya terlalu mahal.

Sparta Praha tahu bahwa Ajax ingin menjual Mannsverk yang tidak lagi dibutuhkan dan berharap bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih rendah.

Bahwa Mannsverk boleh hengkang dari Ajax menjadi jelas pada Rabu malam, ketika analis Theo Janssen di De Oranjezomer mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu dari 21 pemain yang terdaftar di TransferRoom.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Mannsverk saat ini mencapai 3,5 juta euro. Pada tahun 2023, Ajax membayar hingga 6 juta euro untuk pemain asal Norwegia tersebut.

Di Johan Cruijff ArenA, Mannsverk masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Ia baru bermain dalam 18 pertandingan resmi untuk Ajax.

Di Sparta Praha, Mannsverk terutama menjadi pemain rotasi di bawah asuhan Brian Priske. Ia tampil selama 1.569 menit di bawah asuhan Brian Priske, terbagi dalam 27 pertandingan resmi.