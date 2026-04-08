Opsi pembelian senilai 50 juta poundsterling untuk Jack Grealish kemungkinan besar tidak akan dieksekusi: Everton tetap optimis

The Athletic melaporkan bahwa Everton kemungkinan besar tidak akan menggunakan opsi pembelian senilai 50 juta euro dalam kontrak pinjaman Jack Grealish. Namun, klub asal Liverpool itu sangat ingin mempertahankan gelandang serang asal Inggris tersebut dan akan kembali melakukan pembicaraan dengan Manchester City pada musim panas ini.

Penyerang yang dibeli Manchester City dari Aston Villa seharga sekitar 117,5 juta euro pada musim panas 2021 ini ingin kembali mendapatkan menit bermain menjelang Piala Dunia mendatang setelah periode yang mengecewakan bersama The Citizens.

Everton menawarkan jalan keluar tersebut dan meminjamnya pada musim panas lalu. Bulan-bulan awal Grealish di Liverpool berjalan positif. Pemain Inggris berusia 30 tahun itu tampil 22 kali untuk tim yang kini berada di peringkat delapan Liga Premier dan berhasil mencetak dua gol serta memberikan enam assist. Terutama, kegembiraan bermain sepertinya kembali sepenuhnya pada Grealish.

Namun, pada awal Februari, Grealish mengumumkan bahwa ia mengalami retak stres di kakinya dan tidak akan bermain lagi sisa musim ini. Pertandingan terakhirnya ia mainkan pada pertengahan Januari melawan mantan klubnya, Aston Villa.

Tidak mengherankan jika Everton memutuskan tidak akan menggunakan opsi pembelian. Besaran jumlahnya sudah tampak tidak realistis, dan dengan cedera yang dialami pemain yang telah 39 kali membela timnas ini, Everton tampaknya sama sekali tidak ingin mengambil risiko tersebut.

Namun, The Athletic melaporkan bahwa Everton sedang mencari kompromi dan negosiasi baru diharapkan pada akhir musim, di mana baik perpanjangan masa pinjaman maupun transfer permanen menjadi kemungkinan yang ada.

Menurut media tersebut, Everton sangat optimis bahwa Grealish akan kembali mengenakan seragam biru The Toffees musim depan, terutama karena pemain asal Inggris itu telah menyatakan betapa senangnya dia berada di Everton. Selain itu, manajer David Moyes juga menjadi faktor penting dalam hal ini, karena Grealish memiliki hubungan yang erat dengannya.

Hal yang cukup bermakna adalah bahwa penyerang sekaligus gelandang tersebut memilih untuk tetap di Everton guna menjalani pemulihan. Biasanya, seorang pemain yang dipinjamkan akan kembali ke klub asalnya, namun ada perasaan bahwa Grealish merasa bahagia dan ingin membalas kebaikan Everton karena klub tersebut terus mendukungnya.