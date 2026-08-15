Antara lain, FC Bayern disebut-sebut lama mencari pelapis untuk penyerang tengah Harry Kane sepanjang musim panas ini. Ismael Saibari didatangkan sebagai pemain ofensif serbabisa, yang antara lain juga bisa bermain paling depan, tetapi paling suka melihat dirinya beroperasi sebagai nomor 10.

Menurut kabar yang beredar, tidak akan ada rekrutan baru lagi di Säbener Straße hingga akhir periode transfer awal September, jadi pelapis klasik untuk Kane memang tidak direncanakan. Namun, berkat kedalaman skuad di lini serang, hal itu juga tidak benar-benar dibutuhkan, seperti yang terlihat dalam uji coba melawan Leipzig pada Sabtu.

Dalam absennya Kane yang baru saja kembali dari liburan Piala Dunia, pelatih Vincent Kompany secara mengejutkan memasang produk akademi Arijon Ibrahimovic sebagai nomor 9. Pemain 20 tahun itu, yang sejatinya merupakan winger kiri atau nomor 10, kembali ke Munchen setelah menjalani masa pinjaman yang cukup sukses secara pribadi bersama 1. FC Heidenheim dan kini masuk dalam rencana tetap tim utama FCB. Pada awal Juli, Bayern memperpanjang kontrak Ibrahimovic, dan Kompany disebut secara khusus mendorong agar ia tetap bertahan.

Pemain timnas Jerman U-21 itu memang harus berada di belakang dalam persaingan yang ketat, tetapi kabarnya tetap dijanjikan menit bermain reguler. Dan kesempatan itu tampaknya bisa ia dapatkan bukan hanya dalam peran utamanya sebagai alternatif bagi Luis Diaz di sayap kiri atau sebagai nomor 10, tetapi juga di pusat lini serang.

FC Bayern: Arijon Ibrahimovic juga bisa berperan sebagai pelapis Harry Kane

Di sana, ia menjalankan tugasnya dengan cukup baik melawan Leipzig. Memang ada satu atau dua aksinya yang kurang beruntung, tetapi di beberapa momen ia mampu tampil menjanjikan. Misalnya pada menit ke-18, saat ia menahan bola dengan baik dan mengopernya kepada Tom Bischof, yang kemudian mengirim bola terobosan kepada Diaz. Itu berpotensi menjadi peluang bagus, tetapi pemain Kolombia itu mendapat gangguan krusial sesaat sebelum melepaskan tembakan.

Setelah jeda minum di pertengahan babak pertama, Diaz sempat dimainkan sebagai false nine dan Ibrahimovic bergeser ke kiri. Namun hanya beberapa menit kemudian, mereka kembali ke susunan semula. Dalam pressing, Ibrahimovic dan Bischof yang dimainkan sebagai nomor 10 membentuk duet penyerang dan bersama-sama menekan para bek Leipzig dengan intens.

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Setelah fase saling membaca permainan, yang juga dibayangi kekhawatiran akibat pergantian dini Konrad Laimer karena cedera, Bayern unggul pada menit ke-13 di Allianz Arena yang terisi sangat penuh lewat Diaz. Sosok yang sangat menentukan dalam proses gol itu: talenta ofensif Tim Binder.

Tim Binder menghadirkan sedikit vibe Lennart Karl dalam kemenangan uji coba Bayern

Pemain 19 tahun itu, salah satu pemenang masa pramusim dan juga sudah menunjukkan tanda-tanda menjanjikan saat kemenangan uji coba 2-1 atas Aston Villa di Hong Kong, mendapat kesempatan tampil sebagai starter di sisi kanan. Binder memancarkan keberanian tanpa beban dan rasa percaya diri, berulang kali dengan berani mencari situasi satu lawan satu dan beberapa kali merepotkan pemain timnas David Raum.

Begitu pula sesaat sebelum gol pembuka, ketika ia menggiring bola dengan tegas ke arah Raum, memotong ke dalam, dan alih-alih menembak, mencari jalur umpan ke Diaz di sisi lain kotak penalti. Bola kiriman Binder memang tidak sampai, tetapi Ridle Baku dalam upaya sapuannya justru menendang rekan setimnya di Leipzig, sehingga bola dengan cara yang cukup unik tetap jatuh ke kaki Diaz. Pemain 29 tahun itu, yang penuh gairah bermain sepanjang 45 menit pertama, menerima hadiah tersebut dengan sangat tenang dan melepaskan sepakan melengkung tak terjangkau ke sudut gawang.

Sementara itu, Binder tampil menonjol lewat aksi-aksi halus, menunjukkan kekuatan dribelnya, dan satu jam laga berjalan memperdaya Max Finkgräfe, yang masuk menggantikan Raum, dengan sangat apik. "Sebuah salinan kecil Karl," kata mantan bintang Bayern Stefan Effenberg sebagai komentator pendamping di MagentaTV tentang youngster FCB itu, yang saat berusia 12 tahun pindah dari FC Augsburg ke departemen akademi juara rekor tersebut.

Ia tidak hanya menghadirkan vibe Lennart Karl lewat gaya bermainnya, tetapi juga melalui penampilan meyakinkan itu. Sedikit gambaran tentang bagaimana Karl, yang kini telah naik menjadi pemain timnas, mengumumkan musim kuatnya di panggung yang lebih besar pada Telekom Cup 2025. Lebih dari setahun lalu, Karl mencetak gol indah sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-0 di laga uji coba melawan Tottenham Hotspur dan untuk pertama kalinya membuat Allianz Arena terpukau.

Binder memang tidak menghasilkan sesuatu yang sespektakuler itu, tetapi melawan Leipzig pemain tim junior Jerman tersebut kembali memperlihatkan bahwa ia benar-benar punya kemampuan untuk memberi dampak. Namun, tampaknya belum jelas apakah ia melihat masa depannya di FCB. Menurut FCBinside, Binder menarik minat dua klub Bundesliga lainnya, juga dari Ligue 1 dan Serie A. Peminjaman memungkinkan, tetapi karena situasi kontrak yang kurang menguntungkan (kontrak saat ini berakhir pada 2027), kabarnya penjualan permanen bahkan juga bisa terjadi.

Talenta Bayern Maycon Cardozo juga tampil enerjik melawan Leipzig

Yang mendukung Binder untuk bertahan di Munchen adalah Kompany sangat menghargainya. Setelah kemenangan 2-1 atas Aston Villa, pria Belgia itu menyebut produk akademi tersebut menampilkan "penampilan yang mengesankan." Kompany memang dikenal sangat memperhatikan integrasi talenta dari kampus klub ke level atas sebaik mungkin, dan ia mengganti Binder untuk 20 menit terakhir dengan si dinamo berusia 17 tahun, Maycon Cardozo. Selain itu, ia juga menurunkan harapan muda lainnya, Wisdom Mike (juga 17).

Baik Cardozo maupun Mike sama-sama menunjukkan bukti potensi mereka di lapangan. Cardozo lewat dribel luar biasanya seperempat jam menjelang akhir, ketika ia dengan apik melewati dua pemain Leipzig dan tembakannya ke tiang dekat bisa digagalkan Vandevoordt. Mike lewat aksi individu yang bagus, termasuk tembakan dari jarak hampir 20 meter yang mengarah terlalu tinggi.

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Apa lagi yang mencolok? Setelah babak pertama yang sangat dominan dari Bayern, Leipzig tampil kuat selepas jeda dan pantas menyamakan kedudukan pada menit ke-52 lewat Brajan Gruda. Setelah itu, FCB kembali bangkit dan cepat kembali memimpin. Umpan terobosan brilian dari Aleksandar Pavlovic dituntaskan rekrutan baru Nathaniel Brown dengan tenang - meski dari posisi yang terindikasi offside - dan ia memperdaya kiper Leipzig Maarten Vandevoordt lewat kolong kakinya untuk membuat skor menjadi 2-1. Untuk pertama kalinya Brown mencetak gol di Allianz Arena, dan untuk pertama kalinya pula para fans FCB di rumah mereka sendiri merayakan gol dari bek kiri baru itu.

FC Bayern harus mencerna momen menegangkan terkait Jamal Musiala

Kabar buruk bagi Bayern: di pertengahan babak kedua, bek tengah Min-jae Kim, yang tampaknya mengalami masalah otot, menjadi pemain lain yang harus meninggalkan lapangan dalam kondisi bermasalah. Hiroki Ito masuk menggantikannya pada menit ke-69, dan pada saat yang sama rekrutan 50 juta Ismael Saibari menjalani debutnya dengan seragam FCB. Pemain Maroko itu awalnya menarik perhatian secara negatif ketika melakukan tekel yang cukup keras terhadap Ezechiel Banzuzi. Tak lama kemudian, ia juga menjadi sorotan dari sisi permainan, saat usai sebuah dribel apik ia memberi umpan kepada Jamal Musiala untuk gol ketiga Munchen yang mengunci skor akhir 3-1.

Musiala juga dimasukkan untuk fase akhir pertandingan, tetapi tak lama setelah golnya ia kembali menjadi pusat momen yang sangat menegangkan: tiba-tiba pemain timnas Jerman itu tergeletak di lapangan, rekan maupun lawan dengan panik memanggil dokter darurat. Beruntung, Musiala bisa relatif cepat bangkit lagi, tetapi saat meninggalkan lapangan ia masih tampak linglung. Apa yang sebenarnya ia alami pada awalnya belum bisa dipastikan. Bahkan kapten Manuel Neuer juga belum mengetahui lebih jelas sesaat setelah laga usai: "Nanti akan terlihat apa yang terjadi. Tapi tentu kami mendoakan yang terbaik," katanya kepada MagentaTV tentang Musiala.

Sebelum Bayern menjalani laga serius pertama mereka pada Sabtu mendatang di ajang Piala Super melawan Borussia Dortmund, masih ada satu laga uji coba lain dalam agenda. Pada Selasa, sang juara akan bertandang ke klub divisi dua Heidenheim.