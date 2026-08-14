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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Opsi mengejutkan di meja Barcelona untuk menggantikan transfer Alvarez

Transfers
J. Alvarez
L. Suarez
Barcelona
Atletico Madrid
Sporting CP
LaLiga
Argentina
Kolombia
Spanyol
Portugal

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Klub Barcelona bergerak secara mengejutkan untuk mendatangkan penyerang baru, sebagai antisipasi kegagalan menuntaskan transfer pemain Argentina Julian Alvarez, striker Atletico Madrid, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Eksklusif.. Barcelona menempatkan Luis Suarez, penyerang Sporting Lisbon, sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan, jika kesepakatan Julian Alvarez gagal".

Romano menambahkan: "Ini tidak akan mudah, mengingat Suarez merupakan pemain inti di Lisbon, tetapi ia masuk dalam daftar singkat Barcelona".

Ia menutup: "Barcelona akan mengkaji perekrutan Suarez atau opsi-opsi lainnya mulai pekan depan (yang dimulai pada hari Senin), jika kesepakatan Julian Alvarez tetap terhenti".

Perlu diketahui bahwa Atletico Madrid menolak untuk masuk ke dalam negosiasi dengan Barcelona terkait kepindahan Alvarez ke "Spotify Camp Nou" musim panas ini.

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