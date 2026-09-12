Ian Maatsen kemungkinan mengalami cedera serius pada Sabtu. Pemain yang baru sekali memperkuat tim nasional Belanda itu terpaksa keluar saat Aston Villa vs Nottingham Forest (1-2) dan menurut manajer Unai Emery, ini bisa jadi cedera yang parah.

Pada menit ke-80, petaka menimpa Maatsen setelah tekel liar dari James McAtee. Pemain Belanda itu terkapar sambil memegangi pergelangan kakinya dalam kesakitan dan harus meninggalkan lapangan karena cedera.

Karena Emery sudah menghabiskan seluruh pergantiannya, Villa mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain. Menjelang laga usai, hal itu ikut berkontribusi pada gol penentu 1-2 dari Igor Jesus. Situasi itu membuat manajer asal Spanyol tersebut frustrasi.

“Cedera Maatsen adalah momen krusial, karena tekelnya keras. Kami memainkan 15 menit terakhir dengan satu pemain lebih sedikit karena satu tekel,” katanya dalam konferensi pers.

Menurut Emery, seharusnya ada intervensi VAR. “Saya pikir itu seharusnya kartu merah. Jika saya adalah VAR atau wasit, saya akan memberikan kartu merah,” nilainya.

Belum ada kejelasan mengenai cedera Maatsen, tetapi menurut Emery situasinya tidak terlihat bagus. “Saya belum tahu pasti, tetapi menurut informasi yang saya miliki, dia mengalami cedera pergelangan kaki. Itu bisa memakan waktu sangat lama.”

Itu tentu akan menjadi kabar sangat buruk bagi sang bek kiri, yang memulai musim baru dengan sangat baik. Dengan pendekatan permainan menyerang dari pelatih timnas Xavi, Maatsen jelas masuk dalam radar skuad tim nasional Belanda, tetapi kini peluang itu bisa sirna.