Manajemen klub Barcelona bergerak untuk mengamankan masa depan tim putrinya melalui negosiasi memperpanjang kontrak 3 pilar utama, yang ikatannya dengan klub akan berakhir pada musim panas 2027.

Daftar prioritas mencakup sang pengatur serangan Patri Guijarro, penyerang tajam Ewa Pajor, di samping bek sayap istimewa Esmee Brugts.

Manajemen Catalan juga secara serius mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang kontrak bek senior Irene Paredes, dengan syarat ia terus menampilkan level tinggi seperti biasa.

Langkah-langkah ini datang dalam kerangka strategi klub untuk menjaga soliditas skuadnya, terutama setelah kepergian menggemparkan 3 bintang terkemukanya selama periode transfer musim panas terakhir, yaitu: Alexia Putellas, Mapi Leon, dan Ona Batlle.

Meski mengalami kehilangan ini, para pejabat klub menunjukkan kepercayaan besar bahwa mereka memiliki salah satu skuad terkuat di kancah Eropa.

Di tengah inflasi gila-gilaan yang tengah dialami bursa transfer, Blaugrana tidak mengesampingkan kemungkinan melakukan transfer luar biasa, sebagaimana telah dibuktikan dengan mendatangkan bintang Brasil Kerolin Nicoli baru-baru ini.

Namun filosofi klub bertumpu pada perpaduan antara pengalaman dan pemuda, melalui investasi pada bakat-bakat muda demi menjamin pemenuhan menyeluruh di semua lini tim.

Adapun mengenai kondisi kesehatan bintang lini tengah Aitana Bonmati, peraih penghargaan Ballon d'Or 3 kali, klub menolak mengungkapkan tanggal pasti kembalinya ia ke lapangan hijau, seraya menegaskan bahwa tujuan tertinggi adalah membawanya mencapai fase krusial musim ini dengan kesiapan fisik yang ideal.

Di sisi lain, Barcelona tidak menutup pintu terhadap kemungkinan merekrut pengganti Ona Batlle di bursa transfer, meski merasa tenang dengan perkembangan yang mencolok yang ditunjukkan oleh bakat muda Aicha Camara.