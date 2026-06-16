Operasi Nostalgia berganti nama menjadi ON Sport: Caffeina memperkuat perannya dalam holding, Max Tonetto menjadi mitra baru

Operazione Nostalgia berevolusi menjadi ON Sport dengan struktur kepemilikan baru yang menandai masuknya T Max milik Max Tonetto serta keluarnya para pemegang saham minoritas lainnya. Max Tonetto pun bergabung sebagai pemegang saham bersama Andrea Bini dan Caffeina, yang telah menjadi bagian dari perusahaan sejak 2019.





"Kelompok baru dan struktur baru ini merupakan puncak dari proses restrukturisasi yang saya jalani sejak Januari 2024 seiring dengan penunjukan saya sebagai Direktur Tunggal Operazione Nostalgia. Berkat dukungan dan kerelaan semua mantan pemegang saham, yang tetap aktif hingga akhir tahun 2023, saya dapat bekerja dengan fokus untuk menjadikan ON semakin penting dalam membangun ikatan yang otentik dan emosi yang nyata. Masuknya Max Tonetto dan kepercayaan baru dari Caffeina merupakan energi yang akan memungkinkan kami mengembangkan ON di Italia dan luar negeri melalui berbagai proyek yang telah lama kami kerjakan,” kata Andrea Bini, Pendiri & CEO ON Sport.





Di antara keberhasilan terbaru dari tim kerja baru ini adalah Pertemuan ON di Parma yang diselenggarakan bekerja sama dengan Lega Serie A, serta pertemuan di Vicenza dan Reggio Calabria yang dihadiri oleh Gianni Infantino dan didukung oleh FIFA.





Sebuah terobosan besar juga ditandai oleh acara pertemuan indoor pertama yang diselenggarakan di Roma pada 28 Maret lalu: di panggung Palazzo dello Sport, tim-tim yang terdiri dari pemain Italia, Eropa, dan Seluruh Dunia turun ke lapangan; ketiga tim tersebut bertanding dalam turnamen segitiga bersama lebih dari 25 legenda sepak bola yang dipimpin oleh Francesco Totti, Javier Zanetti, dan Zvonimir Boban, yang bermain di hadapan lebih dari 10.000 penonton dengan rekor tiket terjual habis di venue tersebut. Acara ini merupakan langkah strategis pertama dari struktur perusahaan baru, yang sudah mulai bekerja untuk menempuh jalur internasional yang dapat dikembangkan, dengan tujuan membawa format ini ke luar negeri, di mana antusiasme terhadap sepak bola Italia era 90-an dan awal 2000-an tidak mengenal batas.





Empat unit ON Sport

ON Sport adalah perusahaan induk yang terstruktur dalam empat divisi, masing-masing dengan cakupan operasional yang jelas dan saling bersinergi.





ON Media, yang mengelola komunikasi dengan komunitas melalui media sosial, akan meluncurkan situs web baru. Sebuah aplikasi akan diluncurkan dan podcast akan dimulai.

ON Events menyelenggarakan acara-acara yang telah menarik lebih dari 140.000 penonton ke stadion-stadion di tujuh kota Italia, hingga debut indoor di Palazzo dello Sport di Roma pada Maret 2026.

ON Football Club adalah tim sepak bola yang akan memulai perjalanannya dari liga amatir, dengan model yang secara langsung melibatkan para penggemar dan akan memulai petualangannya pada Juli 2027.

ON Legends mengelola talenta dan legenda olahraga untuk kegiatan aktivasi dan pemasaran bersama dengan berbagai merek.

Kehadiran Caffeina, perusahaan kreatif yang didirikan pada tahun 2012 dengan lebih dari 230 profesional di Parma, Milan, dan Roma, membawa ke dalam grup keahlian di bidang strategi, desain, dan komunikasi terintegrasi, serta kemampuan untuk menawarkan pengalaman merek yang unik kepada merek-merek terkemuka.





"ON berpotensi menjadi tim dengan jumlah pendukung terbanyak di Italia setelah Tim Nasional. Sejak didirikan, ON berupaya mempertahankan dan menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai olahraga dan sepak bola. Orang-orang menyadari hal ini dan mendukung kami dengan kehadiran serta antusiasme mereka setiap kali ON memberikan nilai bagi mereka. Nilai ini merupakan hasil kerja keras Andrea Bini dan visi yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Saat ini, ON telah menjadi mitra tepercaya bagi merek-merek seperti Lego, Adidas, Frecciarossa, dan Roadhouse, dalam membangun emosi yang abadi serta ikatan dengan jutaan orang Italia yang mengikuti kami. Oleh karena itu, apresiasi tidak hanya layak diberikan kepada Andrea, tetapi juga kepada tim yang telah mengembangkan ON dalam 12 bulan terakhir: Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon, dan Nicole Tonetto yang memimpin tim yang mampu mencapai prestasi luar biasa,” komentar Tiziano Tassi, Pendiri & Mitra Pengelola Caffeina serta Mitra ON Sport.





Max Tonetto menyumbangkan pengalamannya ke dalam proyek ON Sport, yang diperoleh dari lebih dari 500 penampilan sepanjang karier profesionalnya di Serie A dan Liga Champions, serta kemampuan kewirausahaannya di bidang olahraga. Kemampuan yang sama inilah yang ia gunakan untuk mendukung perjalanan Operazione Nostalgia sejak awal.





“Saya sangat percaya pada nilai-nilai olahraga dan menganggap sentimen masyarakat yang dapat dipupuk oleh sepak bola sebagai nilai yang luar biasa. Karena itulah saya terpesona oleh proyek Operazione Nostalgia dan berusaha, sejak awal, untuk memberikan kontribusi saya. Hubungan dengan Andrea lahir dari ikatan alami ini, dari upaya membangun usaha dengan mengutamakan nilai-nilai emosional daripada nilai-nilai ekonomi semata. Kesuksesan yang dihasilkan menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh ini adalah yang tepat, namun perjalanan ini—meski telah dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu—baru saja dimulai. Visi menyeluruh yang muncul dari sini telah memperluas tidak hanya basis penggemar, tetapi juga tim kerja yang, selama beberapa tahun terakhir, telah berkontribusi pada kesuksesan di tingkat nasional dan internasional. Sebuah tim profesional yang mampu memadukan emosi dan bisnis, memperluas cakupan ke proyek yang lebih ambisius. Dalam konteks inilah pengembangan ON Sport dilatarbelakangi,” kata Max Tonetto, Pendiri T Max dan Mitra ON Sport.





Di antara merek-merek yang telah mempercayakan diri kepada ON Sport antara lain Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, Dole, SumUp, Ceres, eToro, Colussi, Borotalco, Esselunga, dan Fútbol Emotion