Timnas Arab Saudi mengungkap perkembangan medis terbaru dari tiga pemainnya, setelah cedera yang mereka alami selama ajang Piala Teluk Arab "Khaliji 27", dengan mengumumkan keberhasilan operasi yang dijalani kiper Nawaf Al-Aqidi di London, di samping berlanjutnya program rehabilitasi Alaa Al-Hajji, serta kesiapan Hammam Al-Hammami untuk memulai program perawatannya dalam beberapa hari mendatang.

Timnas Arab Saudi menjelaskan, melalui pernyataan resmi, bahwa Al-Aqidi menjalani operasi pada siku tangan di ibu kota Inggris, London, pada Jumat kemarin, dan operasi tersebut berjalan sukses. Hal itu terjadi setelah cedera yang dialaminya pada laga pembuka Al-Akhdar melawan Kuwait di turnamen Teluk tersebut, yang membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanannya bersama timnas.

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Terkait kondisi Alaa Al-Hajji, pernyataan itu menyebutkan bahwa pemain tersebut melanjutkan program rehabilitasinya di Rumah Sakit Aspetar di ibu kota Qatar, Doha, menyusul cedera lututnya pada laga Timnas Arab Saudi melawan Oman, dalam pertandingan pekan kedua Piala Teluk 27, sebagai bagian dari rencana yang bertujuan memulihkan kebugaran fisiknya secara bertahap.

Sementara Hammam Al-Hammami, yang mengalami cedera otot hamstring pada laga final turnamen Teluk, diputuskan akan memulai program perawatannya pada Minggu mendatang di Rumah Sakit Aspetar, sebagai persiapan untuk menyelesaikan tahapan pemulihan sesuai dengan penilaian tim medis dan sejauh mana responsnya terhadap perawatan.

Timnas Arab Saudi menegaskan bahwa kondisi medis para pemain yang cedera berada dalam pemantauan dengan koordinasi antara tim medis timnas dan tim medis di klub masing-masing, sehingga menjamin penyusunan program perawatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan setiap pemain, serta menghindari percepatan kembali ke lapangan sebelum menyelesaikan tahapan yang dibutuhkan.

Perkembangan ini datang menyusul keberhasilan Al-Akhdar meraih gelar Khaliji 27, di tengah penantian mengenai waktu kembalinya ketiga pemain tersebut untuk tampil dalam pertandingan.

Di antara keberhasilan operasi Al-Aqidi, berlanjutnya rehabilitasi Al-Hajji, dan dimulainya perawatan Al-Hammami, tim medis berupaya menyediakan perawatan yang diperlukan untuk setiap kasus, dengan mengaitkan waktu kembalinya pemain pada sejauh mana pemulihan tuntas dan kebugaran fisik kembali diraih.