Onahi: Satu poin dari Brasil tidak membuat kami senang... dan target kami adalah melampaui prestasi tahun 2022

Gelandang tim nasional Maroko, Ezzedine Ounahi, menegaskan bahwa tidak ada suasana euforia di dalam skuad Singa Atlas, setelah hasil imbang 1-1 melawan Brasil di Piala Dunia.

Maroko sedang bersiap menghadapi Skotlandia, dini hari besok, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Jaringan Reuters mengutip pernyataan Ounahi selama konferensi pers pra-pertandingan, di mana ia menekankan bahwa timnas Maroko berambisi untuk melampaui prestasi yang diraih empat tahun lalu di Piala Dunia Qatar, saat mereka mencapai babak semifinal.

Onahi menambahkan, “Kami tahu bahwa edisi Piala Dunia kali ini akan berlangsung lebih lama daripada Piala Dunia Qatar 2022, dan kami harus mengelola seluruh turnamen ini dengan benar. Kami tidak datang ke sini hanya untuk menghadapi Brasil, menampilkan pertandingan yang luar biasa, lalu semuanya berakhir begitu saja.”

Dia melanjutkan, “Kami ingin melangkah lebih jauh dari yang kami capai di Qatar. Kami semua tahu bahwa kami perlu meraih hasil positif melawan Skotlandia.”

Dia menambahkan, “Ada 40 juta warga Maroko yang mendukung kami. Kami memiliki banyak talenta, dan skuad kami lengkap; kami berharap bisa tampil lebih baik daripada saat di Qatar. Tujuan kami adalah mencapai tahap sejauh mungkin.”

Dia menjelaskan, “Pertandingan besok akan lebih penting dan lebih sulit. Skotlandia memiliki 3 poin, sedangkan kami hanya memiliki satu poin, dan kami tidak boleh melupakannya. Kami perlu menang agar pertandingan ketiga kami melawan Haiti menjadi lebih mudah bagi kami.”