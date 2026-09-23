"Omong kosong yang konyol": Van Dijk luapkan kekesalan pada para jurnalis usai rumor laga Maroko

Virgil van Dijk, bintang Belanda, meledak marah dalam konferensi pers hari ini, akibat rumor yang terus mengejarnya setelah pertandingan melawan Maroko di Piala Dunia 2026.

Setelah media Belanda menudingnya sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas tersingkirnya Belanda di babak 32 besar Piala Dunia melawan Maroko (1-1, 2-3 lewat adu penalti), Virgil van Dijk berbicara kepada media pada hari Rabu ini.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelarnya bersama pelatih barunya, Xavi Hernandez, sebelum menghadapi Jerman besok di UEFA Nations League, bek berusia 35 tahun itu menanggapi rumor yang menyebut bahwa ia mengusulkan kepada Ronald Koeman, mantan pelatih tim, untuk bermain dengan lima bek melawan Maroko.

Virgil berkata: "Salah satu rekan Anda (Valentijn Driessen, jurnalis di surat kabar De Telegraaf) mengklaim bahwa saya mengusulkan bermain dengan lima bek melawan Maroko. Ini omong kosong. Cerita ini telah dibesar-besarkan secara berlebihan seolah-olah itu adalah penyebab tersingkirnya kami. Kenyataannya tidak seperti itu."

Ia melanjutkan: "Rencana taktik bukan urusan saya, dan saat ini, saya tidak berpikir untuk bermain dengan lima bek. Segala macam omong kosong telah beredar, dan ini terlalu sering terjadi."

Van Dijk menambahkan: "Koeman dan saya dipilih sebagai pihak yang bersalah, seolah-olah kami telah menghancurkan sepak bola Belanda."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Kemudian Virgil van Dijk langsung menyasar Valentijn Driessen, jurnalis yang melontarkan rumor tersebut, dengan berkata: "Anda mengatakan bahwa saya menghancurkan sepak bola Belanda, tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentang itu."

Ia meneruskan: "Saya tidak memutuskan agar timnas Belanda bermain dengan lima pemain."

Bek Liverpool itu juga mengungkapkan perasaan dan penyesalannya atas perlakuan terhadap dirinya, yang menurut pandangannya berbeda di Belanda, ketika ia berkata: "Anda dan rekan-rekan Anda ikut andil dalam hal ini. Saya melihat adanya perbedaan dalam cara saya dipandang di Belanda dan di seluruh dunia. Jika Anda menganalisis karier saya... kita semua seharusnya dinilai dengan cara yang sama. Saya tidak merasa dinilai seperti orang lain."