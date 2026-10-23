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Manajer Everton David Moyes memuji mantan anak didiknya, Mikel Arteta, menjelang pertemuan kedua tim di Liga Primer Inggris di Stadion Emirates. Moyes mengenang keputusannya membawa Arteta ke sepakbola Inggris dan membela manajer Arsenal itu dari kritik media pada masa lalu.

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Moyes bersiap menghadapi mantan anak didiknya di Emirates

Manajer Everton David Moyes akan berhadapan dengan mantan gelandangnya, Mikel Arteta, saat Everton bertandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium. Moyes merekrut Arteta untuk Everton pada Januari 2005. Pemain asal Spanyol itu kemudian menghabiskan enam setengah tahun di sana sebelum pindah ke London utara.

Sejak itu, Arteta membangun karier kepelatihan yang gemilang. Ia menjuarai Piala FA pada 2020 sebelum membawa Arsenal meraih gelar Liga Primer pertama mereka dalam 22 tahun pada Mei.

Moyes mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Arteta sembari merenungkan pengaruh taktik dan budaya yang turut membentuk kesuksesannya.

Moyes bertanya-tanya apa yang Arteta petik dari gaya kepelatihannya

Ketika membahas bagaimana identitas Arteta sebagai manajer berkembang setelah bekerja di bawah Pep Guardiola di Manchester City, Moyes merenungkan pengaruhnya sendiri terhadap pelatih berusia 44 tahun itu. "Saya selalu melihat dan berpikir: 'Mikel pernah bekerja bersama Pep, apa yang bisa dia ambil dari saya?' Saya tidak begitu tahu," kata Moyes.

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"Saya tahu bagaimana Pep bekerja, betapa bagus tim-timnya, dan apa yang telah dilihat Mikel... Namun, ada banyak hal lain, seperti membangun budaya juara dan tim pemenang."

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"Bagaimana Anda menangani para pemain, apa yang Anda tuntut dari mereka, standar yang Anda tetapkan. Saya berharap, dalam beberapa hal, dia mungkin mengambil sebagian dari itu," tambah Moyes.

Pelatih Everton kecam mereka yang sempat meragukan Arteta dan puji pengaruh Basque

Moyes membela Arteta dengan tegas dari kritik pada awal masa kepelatihannya di Arsenal. Ia menepis tekanan media yang dihadapi pelatih asal Spanyol itu sebelum meraih trofi. "Saya ingat mendengar orang-orang membicarakan apa yang belum dia capai. Saya berkata: 'Itu omong kosong,'" kenang Moyes.

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"Dia menjuarai Piala FA pada akhir tahun pertamanya, tetapi orang-orang berkata: 'Dia belum memenangi apa pun.' Sekarang dia berada di jajaran teratas, menjuarai Liga Primer."

Moyes juga menyoroti gelombang pelatih asal wilayah Basque di Inggris, termasuk Unai Emery, Andoni Iraola, dan Xabi Alonso: "Lihat orang-orang yang datang dari wilayah Basque... tampaknya saat ini mereka punya sentuhan ajaib."

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Arteta kukuhkan tempat di jajaran pelatih elite

Moyes menegaskan bahwa Arteta kini sejajar dengan para pelatih terbaik di sepakbola dunia, sementara Arsenal terus bersaing di level tertinggi dalam kompetisi domestik dan Eropa.

"Dia menghadapi tim-tim terbaik di Liga Champions," kata Moyes. "Saat ini dia berada di jajaran pelatih terbaik di dunia."

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Everton bertandang ke Emirates Stadium dengan harapan menghambat langkah Arsenal asuhan Arteta dalam perburuan gelar di London utara.