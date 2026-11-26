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Satu jam pertama bak mimpi buruk, setengah jam berikutnya luar biasa. Milan mencatatkan hasil gemilang di Athena setelah bangkit dari ketertinggalan 2-0. Pergantian pemain Amorim tepat sasaran, sementara Hutchinson memimpin kebangkitan.

MILAN

Maignan 5,5: tidak keluar untuk menghalau sepak pojok dan kurang beruntung saat membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Beberapa tendangannya juga tidak akurat. Ini bukan penampilan terbaiknya sejak berseragam Milan.

Gila 6,5: langsung siap menghadapi laga yang sengit tanpa menahan diri. Kesulitan pada awalnya, tetapi semakin baik seiring berjalannya pertandingan.

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De Winter 5: nilai buruk untuk bek asal Belgia ini. Ia melakukan sejumlah kesalahan yang menguntungkan para penyerang tim Yunani, termasuk saat Jota mencetak gol kedua. Penampilannya kurang fokus dan sikapnya agak ceroboh. Kurang fokus. (sejak menit ke-53 Tomori 6,5: menghadirkan kegigihan dan kemampuan membaca permainan untuk mendahului lawan. Kehadirannya berpengaruh.)

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Diawara 6: menjaga penyerang Meksiko milik tuan rumah, Gonzalez, dengan baik. Tidak membuat kesalahan mencolok, bahkan ketika Olympiacos meningkatkan tempo dan mencoba menekan lewat para gelandang serangnya. Kokoh. (sejak menit ke-67 Terracciano 6: tetap tangguh, sebuah langkah maju setelah melewati periode sulit)

Estupiñán 5: setelah empat pertandingan dimulai dari bangku cadangan, ini bisa dan seharusnya menjadi kesempatan besarnya, tetapi ia menyia-nyiakannya. Jarang membantu serangan dan buruk saat bertahan, juga kerap melakukan kesalahan ketika membawa bola keluar dari tekanan. Mengecewakan. (sejak menit ke-46 Musah 6,5: meredam penampilan agresif Pedersen dan jauh lebih berguna daripada Estupinan dalam membangun serangan. Penjaga keseimbangan)

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Jashari 5,5: tertinggal dari tempo permainan dan kurang jernih saat mengatur serangan. Gelandang asal Swiss ini termasuk yang terburuk di lapangan pada fase awal laga. Sedikit membaik setelah Pulisic masuk dan membantunya membangun permainan. Belum meyakinkan.

Rabiot 6: kembali tampil kurang gemilang dan kurang dominan pada Kamis malam dibandingkan dalam laga-laga liga. Namun, pengalamannya penting untuk menjaga keunggulan yang diperoleh pada akhir pertandingan.

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Hutchinson 8: malam yang patut dikenang bagi mantan pemain Nottingham Forrest ini. Ia mencetak gol pertamanya di kompetisi Eropa lewat aksi individu yang indah. Belum puas, ia menyumbang dua assist yang diselesaikan Cisse dan Pulisic untuk memastikan kemenangan Milan. Pemain terbaik pertandingan

Cisse 7,5: menjadi pemain termuda dalam sejarah Milan yang mencetak empat gol di kompetisi Eropa. Lewat penyelesaian jarak dekat khas penyerang nomor 9 berpengalaman, ia mencetak gol kesepuluhnya dalam musim yang sejauh ini luar biasa. Mesin gol. (sejak menit ke-83 Comotto tanpa nilai)

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Moreira 7: pada babak pertama, ia kesulitan menemukan posisi yang tepat untuk mengancam lawan. Penampilannya berubah total selepas jeda. Ia menjadi tak terbendung dan mencetak gol pertamanya untuk Milan di kompetisi Eropa, yang juga merupakan gol pertama dalam kariernya. Penuh energi.

Gonçalo Ramos 5,5: mengolah dua atau tiga bola pertamanya dengan baik, menunjukkan kecerdasan taktis seperti biasa. Setelah benturan keras pertamanya, ia harus meninggalkan lapangan: Amorim menggantinya sebagai tindakan pencegahan. (sejak menit ke-46 Pulisic 7,5: Kapten Amerika terus melaju: ia mencetak gol kelimanya dalam enam laga terakhir dan menghadirkan kemenangan yang sangat berharga bagi timnya)

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Pelatih Amorim 7: memenangi laga lewat pergantian pemain. Keputusannya menempatkan Musah sebagai bek sayap dan Pulisic di belakang Cisse terbukti tepat.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: tidak memiliki tanggung jawab khusus atas gol-gol yang bersarang. Empat kali memungut bola dari gawang, dengan kesan bahwa tak banyak yang bisa ia lakukan.

Smajlović 5: kewalahan menghadapi Hutchinson, yang ia beri terlalu banyak ruang untuk melepaskan tembakan pada gol yang membangkitkan Milan.

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Pirola 6,5: berperan dalam terciptanya gol pembuka dan menggagalkan peluang Cisse yang nyaris pasti menjadi gol. Bermain dengan semangat luar biasa, tetapi nilainya berkurang setengah poin karena sangat kesulitan pada akhir laga.

Retsos 5,5: bermain keras, terkadang terlalu keras. Begitu terbawa suasana pertandingan hingga akhirnya kewalahan menghadapi gelombang serangan Milan. (sejak menit ke-82 Toufakis tanpa nilai)

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Onyemaechi 5,5: jarang terlihat, baik saat menyerang maupun bertahan.

Pedersen 6,5: menjadi ancaman bagi pertahanan Milan selama satu jam pertama. Menyerang dengan penuh tenaga. (sejak menit ke-67 Saliakas 5,5: penurunan kualitas yang jelas dibandingkan Pedersen)

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Freuler 6: berperan penting dalam merebut bola dan selalu mengalirkan permainan dengan rapi. Selama tenaganya masih ada, Olympiacos tampil kuat.

Sá 5: melakukan aksi teatrikal yang tidak sportif setelah terkena benturan tak sengaja dari Cisse. Kurang mampu melindungi lini belakang dan hampir selalu kesulitan menemukan solusi.

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Martins 6,5: dua kali menguji Maignan lewat tembakan jarak jauh. Jelas menjadi pemain Olympiacos yang paling berbahaya. (sejak menit ke-72 Fortounis 5,5: nyaris tak terlihat)

Silva 6,5: mencetak gol yang sangat indah dan memperebutkan setiap bola dengan intensitas tinggi.

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González 5: kalah dari Diawara dalam duel udara, sementara pergerakannya minim dan kurang tepat. (sejak menit ke-67 Yaremchuk 5,5: hanya mendapat sedikit bola yang bisa dimainkan)

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