Olmo memecah keheningan menjelang laga melawan Arab Saudi: Kami menyadari apa yang telah kami lakukan saat melawan Cape Verde

Gelandang Barcelona dan timnas Spanyol, Dani Olmo, mengakui bahwa "La Roja" tidak menampilkan awal yang diharapkan di Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Cape Verde di Atlanta Stadium, dalam pertandingan putaran pertama Grup H.

Olmo memposting pesan melalui akun Instagram resminya setelah pertandingan, di mana ia mengatakan: "Ini bukanlah awal yang kami harapkan. Kami pulang dengan menyadari sepenuhnya apa yang telah kami lakukan dengan baik, dan apa saja yang perlu kami perbaiki."

Dia menambahkan: "Kami tahu bahwa tuntutan Piala Dunia sangat tinggi, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Kami telah menunjukkan kemampuan kami, dan kami akan melakukannya lagi, tidak ada keraguan dalam diri kami. Kami mendukung keluarga hebat ini dengan sepenuh hati... Ayo, Spanyol!"

Pertandingan ini menjadi laga pembuka bagi Spanyol, juara Eropa, yang memasukkan Olmo dalam daftar 26 pemainnya untuk Piala Dunia bersama Pedri, Mikel Merino, dan Oyarzabal. "La Roja" gagal menembus pertahanan Cape Verde meski menguasai bola, sehingga pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Timnas Spanyol bersiap menghadapi timnas Saudi Arabia pada Minggu mendatang, setelah timnas Saudi Arabia menampilkan performa kuat melawan Uruguay, di mana mereka berhasil meraih hasil imbang 1-1.

Sementara itu, pelatih Cape Verde, Bobista, menyebut hasil tersebut sebagai sejarah, menegaskan bahwa timnya "bertahan dengan disiplin" melawan juara Eropa dalam penampilan perdananya di Piala Dunia.

Spanyol akan memainkan pertandingan keduanya di grup melawan Uruguay, sementara Cape Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi.