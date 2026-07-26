Pemain Barcelona asal Spanyol, Dani Olmo, berbicara tentang serangan yang dialaminya setelah final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina dari bek internasional Argentina yang kini menjadi bagian dari staf teknis timnas Argentina, Roberto Ayala.

Lapangan stadion final Piala Dunia 2026 berubah menjadi arena kekacauan dan bentrokan usai kemenangan Spanyol atas Argentina (1-0), dan tokoh utama salah satu momen paling kontroversialnya adalah Roberto Ayala, asisten pelatih Lionel Scaloni, melalui bentrokannya dengan Olmo.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Diari de Terrassa", Olmo mengkritik keras Ayala karena berusaha membenarkan tindakannya, lebih daripada mengkritik tindakan itu sendiri.

Olmo mengatakan seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Orang yang mengaku menyesal, lalu membenarkan sebuah pukulan sebagai reaksi, mungkin sebenarnya tidak merasa menyesal, karena ia berbohong. Aku tidak mengatakan apa pun kepadanya, jadi aku tidak membutuhkan permintaan maafnya."

Ia menambahkan: "Yang benar-benar menentukan diri kita bukanlah kesalahan itu sendiri, melainkan keberanian untuk mengakuinya."

Dalam konteks yang sama, Dani Olmo menegaskan bahwa, di samping keberhasilan meraih gelar juara dunia, ia merasakan perasaan yang istimewa.

Ia melanjutkan: "Ketika anak-anakku, keluargaku, banyak suporter, dan warga Terrassa menyaksikan pertandingan itu, aku ingin mereka bangga dengan cara kami bersaing, cara kami menang, dan yang terpenting, dengan perilaku kami, karena besarnya pengaruh sepak bola berarti bahwa kami sebagai pemain adalah panutan bagi anak-anak dan generasi baru, dan hal itu membawa tanggung jawab yang besar. Namun syukurlah, itulah yang sudah mereka lihat, dan bahwa kami adalah juara dunia setelah semua kerja keras ini."

Olmo sebelumnya telah memberikan pernyataan kepada media beberapa hari lalu untuk membenarkan sikapnya dengan mengatakan: "Kita harus mengakhiri urusan ini dan membiarkannya sampai di sini saja. Karena itulah aku katakan bahwa aku bertanggung jawab, sebab itu hanyalah sebuah dorongan, tidak lebih. Itu bukan pukulan seperti yang mereka klaim. Itu hanyalah sebuah dorongan, tidak lebih, dan urusannya selesai sampai di situ."

Lebih dari itu, mantan bek tersebut mengklaim bahwa reaksinya bermula dari sebuah komentar yang dilontarkan Dani Olmo, ketika ia berkata: "Itu adalah reaksi terhadap sesuatu yang ia katakan, tidak lebih. Karena itulah aku akan meminta maaf kepadanya secara pribadi. Saat ini aku tidak memiliki kesempatan itu, tetapi tidak apa-apa, apa yang terjadi telah terjadi. Hal seperti ini sudah terulang ribuan kali."