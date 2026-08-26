Ollie Watkins akan meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan Al-Hilal, demikian dilaporkan Fabrizio Romano lewat ciri khasnya, "here we go". Klub asal Birmingham itu juga nyaris sudah mendapatkan penggantinya: Nicolas Jackson.

Menurut pakar bursa transfer asal Italia tersebut, Aston Villa telah menerima tawaran sebesar €58,4 juta, ditambah €2 juta dalam bentuk bonus. Pekan ini, Watkins akan terbang ke Arab Saudi untuk menuntaskan transfer tersebut.

Sebelumnya sudah terungkap bahwa gaji tahunannya di klub papan atas Saudi itu akan berada di kisaran €17 juta. Manajer Simone Inzaghi nanti akan punya banyak opsi untuk dipilih. Karim Benzema (38) juga masih ada di Al-Hilal, yang sebelumnya pada musim panas ini juga telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Crysencio Summerville.

Watkins (30) direkrut Aston Villa dari Brentford pada 2020. Sejak saat itu, ia mencatatkan 108 gol dan 47 assist dalam 278 penampilan resmi untuk klub tersebut.

Dalam pencarian pengganti Watkins, Aston Villa menjatuhkan pilihan pada Jackson. Penyerang Chelsea berusia 25 tahun itu sendiri tertarik dengan kepindahan tersebut, hanya saja kedua klub masih harus mencapai kesepakatan mengenai detail-detail terakhir.

Jika dikonversi, transfer Jackson yang akan segera pindah ke Aston Villa bernilai sedikit kurang dari €76 juta. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari yang dibayarkan Chelsea kepada Villarreal untuk dirinya pada 2023: €37 juta.

Sejak itu, Jackson mencatatkan 81 pertandingan untuk Chelsea, dengan torehan 30 gol dan 12 assist. Musim lalu ia dipinjamkan ke Bayern Munchen: 34 laga, 11 gol, 4 assist.