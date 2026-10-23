Oliver Kahn beri peringatan keras kepada Julian Nagelsmann soal stabilitas posisi manajer di Manchester United, klub Liga Primer Inggris

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Oliver Kahn mengungkapkan keraguan besar mengenai kemungkinan Julian Nagelsmann mengambil alih kursi pelatih Manchester United. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap manajer saat ini, Michael Carrick, mantan CEO Bayern Munich itu menilai Old Trafford mungkin bukan lingkungan yang ideal bagi pelatih berusia 39 tahun tersebut.

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Kahn soroti ketidakstabilan di Old Trafford

Penjaga gawang legendaris Jerman itu mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan Nagelsmann pindah ke Premier League. Di tengah sorotan tajam terhadap Carrick menyusul serangkaian hasil buruk di Man Utd, Nagelsmann muncul sebagai kandidat utama untuk mengambil alih jabatan tersebut. Namun, Kahn meyakini situasi saat ini di klub Inggris itu menghadirkan risiko tersendiri bagi seorang pelatih yang masih mengembangkan kariernya di level tertinggi sepakbola Eropa.

Menurut Kahn, riwayat ketidakstabilan di klub tersebut semestinya menjadi alasan kuat bagi pelatih mana pun untuk berpikir dua kali sebelum menerima jabatan itu. Ia menilai pergantian pelatih yang kerap terjadi dalam beberapa musim terakhir membuat Man Utd menjadi tempat kerja yang penuh ketidakpastian bagi siapa pun, terutama seseorang yang belum memiliki banyak pengalaman di liga asing. "Dari sudut pandangnya, ini bukan situasi yang mudah. Ia bukan seseorang yang punya pengalaman luas di level tertinggi, terutama terkait klub-klub asing. Premier League dan Manchester United juga tidak dikenal memiliki stabilitas kepelatihan dalam beberapa tahun terakhir," kata Kahn dalam wawancara dengan Sky Germany.

Menimbang risiko kegagalan

Getty Images

Riwayat karier Nagelsmann belakangan ini juga menjadi perhatian Kahn. Setelah menangani Bayern dan tim nasional Jerman dengan hasil yang tidak sepenuhnya memenuhi harapan, mantan penjaga gawang ikonis itu menilai Nagelsmann harus berhati-hati dalam menentukan langkah karier berikutnya. Terlalu cepat menerima pekerjaan lain dengan tekanan tinggi bisa merugikannya jika proyek tersebut tidak benar-benar cocok dengan filosofi kepelatihan dan keunggulannya dalam mengembangkan tim sebagai pelatih muda di sepakbola modern.

Kahn secara tegas menyebut kemungkinan pindah ke Man Utd sebagai risiko besar. Ia mempertanyakan apakah Nagelsmann sebaiknya mengutamakan proyek yang stabil atau terjun ke situasi yang membuat banyak pendahulunya kesulitan meraih kesuksesan jangka panjang. "Ia benar-benar harus bertanya kepada dirinya sendiri: Apa langkah saya berikutnya? Apakah langkah itu harus tepat? Atau apakah saya langsung mengambil risiko yang sangat besar seperti Manchester United, tempat nyaris setiap pelatih pada akhirnya gagal dalam beberapa tahun terakhir?" jelas Kahn.

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Profil kepelatihan Nagelsmann

Perdebatan mengenai Nagelsmann kerap berfokus pada kemampuannya membangun proyek jangka panjang, bukan membenahi skuad yang bermasalah dalam waktu singkat. Kahn mengakui bahwa Nagelsmann berbakat dalam mengembangkan pemain dan sistem permainan, tetapi Man Utd mungkin tidak memiliki kesabaran yang dibutuhkan untuk pendekatan tersebut. Tuntutan untuk segera meraih hasil di Old Trafford kerap berbenturan dengan proses pembangunan kembali secara bertahap yang biasanya ingin diterapkan mantan pelatih RB Leipzig itu saat bergabung dengan tim baru.

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"Bayern Munich dan tim nasional sudah menjadi tantangan besar baginya. Anda harus memikirkan dengan cermat di mana letak kekuatan Anda dan klub mana yang benar-benar bisa Anda bantu," ujar Kahn.

Keputusan ada di tangan Julian

Getty Images

Pada akhirnya, Kahn meyakini hanya Nagelsmann yang bisa menentukan apakah dirinya siap menghadapi sorotan tajam di Premier League. Daya tarik untuk melatih salah satu klub terbesar di dunia memang jelas, tetapi kenyataan dalam menjalani pekerjaan itu tetap berat. Kahn menutup penilaiannya dengan kembali menegaskan bahwa Nagelsmann adalah sosok yang mampu membangun tim. Ia tetap ragu apakah struktur United saat ini memungkinkan pertumbuhan dan stabilitas yang dibutuhkan pelatih asal Jerman itu untuk berkembang.

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"Saya percaya Julian adalah sosok yang bisa membangun dan mengembangkan klub serta tim. Apakah Manchester United merupakan langkah berikutnya yang tepat baginya, hanya dia yang bisa memutuskan," pungkas Kahn.