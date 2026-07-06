Oliver Glasner, yang dikaitkan dengan Feyenoord, akan mendapatkan gaji sebesar 15 juta euro per tahun

Oliver Glasner akan menjadi manajer Nottingham Forest selama tiga musim ke depan. Menurut jurnalis transfer Florian Plettenberg, pelatih berusia 51 tahun itu akan menjadi manajer dengan gaji tertinggi di Liga Premier, setelah Mikel Arteta dari Arsenal.

Pada awal Juni, jurnalis Marcel van der Kraan dari De Telegraaf masih melaporkan bahwa Glasner sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Robin van Persie di Feyenoord.

Berita terbaru mengenai penunjukannya di Nottingham menunjukkan bahwa hal tersebut sama sekali tidak realistis.

Glasner akan mendapatkan penghasilan yang sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih asal Austria ini akan menerima gaji sebesar 13 juta poundsterling per tahun, yang setara dengan lebih dari 15 juta euro.

Melalui situs web klub, Glasner menanggapi penunjukannya. “Saya sangat senang dapat bergabung sebagai pelatih kepala di Nottingham Forest. Sejak percakapan pertama saya dengan pemilik dan jajaran manajemen klub, saya menyadari bahwa mereka memiliki visi yang jelas untuk klub sepak bola ini dan bahwa mereka sepenuhnya percaya pada saya dan staf saya untuk bersama-sama membangun masa depan yang kuat dalam jangka panjang.”

“Kepercayaan dan ambisi bersama tersebut, dikombinasikan dengan potensi yang saya lihat dalam skuad, merupakan alasan penentu bagi saya untuk memilih Nottingham Forest. Oleh karena itu, saya sangat menantikan untuk bersama-sama membangun sesuatu yang indah,” ujar Glasner.

Direktur teknis Devy Rigaux, di sisi lain, telah membantah pernah berbicara dengan Glasner. Menurut pejabat Feyenoord asal Belgia tersebut, ia hanya pernah berdiskusi dengan Giovanni van Bronckhorst.