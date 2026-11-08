Oliver Glasner puji malam ‘istimewa’ saat Nottingham Forest kejutkan Manchester City dan keluar dari zona degradasi

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Oliver Glasner mengungkapkan rasa bangganya yang luar biasa setelah Nottingham Forest meraih kemenangan mengejutkan 3-1 atas Manchester City pada Sabtu malam. Pelatih kepala Nottingham Forest itu menyebut atmosfer di City Ground sebagai faktor penting dalam keberhasilan timnya meraih kemenangan kandang pertama di Premier League musim ini.

Iklan

Kemenangan bersejarah di City Ground

Kemenangan itu diawali gol pembuka Jair Cunha, disusul dua gol yang dituntaskan dengan baik oleh Liam Delap, memastikan tiga poin tetap menjadi milik tuan rumah di City Ground. Hasil ini menjadi titik balik bagi Forest, yang belum meraih kemenangan kandang pertama musim ini hingga kedatangan sang juara bertahan. Arti penting hasil tersebut melampaui gengsi mengalahkan tim asuhan Enzo Maresca, karena tambahan tiga poin membawa koleksi Forest menjadi sembilan poin musim ini. Yang lebih penting, kemenangan ini mengangkat tim asuhan Glasner keluar dari zona tiga terbawah dan memberi dorongan mental besar bagi skuad dalam upaya menempatkan diri di papan tengah.

Sang pelatih kepala segera mengakui pentingnya hasil ini bagi momentum klub. Berbicara sesaat setelah peluit akhir, Glasner memuji kerja sama para pemainnya dan dukungan lantang suporter tuan rumah. "Ini malam yang sangat istimewa. Para pemain patut mendapat pujian atas semangat mereka saat bermain. Saya sangat menyukai semangat di dalam tim dan di City Ground, serta kebersamaan yang ditunjukkan," kata sang pelatih melalui situs resmi klub.

Mengatasi tekanan Manchester City

Meski skor akhir menunjukkan kemenangan meyakinkan, Forest harus melewati sejumlah periode ketika mereka mendapat tekanan besar, terutama setelah City berhasil mencetak gol. Glasner mengatakan penonton berperan penting pada fase-fase sulit itu, memberi dukungan kepada para pemain saat mereka terdesak di area pertahanan sendiri. Ketangguhan lini belakang menjadi bukti disiplin taktis yang ditanamkan staf pelatih.

Sang pelatih menyoroti bagaimana energi dari tribune membantu tim bertahan dengan solid, sehingga tim tamu tidak mampu mengubah dominasinya di lapangan menjadi gol tambahan dalam babak kedua yang menegangkan di bawah sorotan lampu di Trentside. "Setelah gol City, ada saat-saat ketika kami kesulitan dan pada saat itu atmosfernya luar biasa. Kami mendapat dukungan penuh dari para suporter dan itu membantu kami melewati periode yang sulit," jelas Glasner.

Iklan Iklan

Liam Delap menjadi pembeda

Penampilan individu paling menonjol datang dari Delap, yang dua golnya praktis memastikan kemenangan. Sang penyerang menunjukkan kemampuannya mencetak gol dengan kedua kaki, sesuatu yang tidak luput dari perhatian pelatihnya. Glasner mengakui gol ketiga menjadi momen penentu yang membuat timnya akhirnya yakin bahwa kemenangan besar atas peraih treble itu bisa mereka raih seiring waktu pertandingan terus berjalan.

Topik Terkait

"Gol ketiga Liam terasa seperti pukulan telak, dan kami mendapat keyakinan bahwa kami benar-benar bisa memenangi pertandingan ini. Jadi, para pemain patut mendapat pujian, begitu pula para suporter kami. Terima kasih kepada mereka," tambah Glasner.

Penampilan apik seluruh tim

Glasner sangat terkesan dengan ambisi timnya untuk memperbesar keunggulan, alih-alih sekadar bertahan demi menjaga selisih gol yang tipis. Ia menilai kemampuan City menyerang melalui berbagai jalur membuat gol ketiga sangat dibutuhkan. Pada akhirnya, pelatih asal Jerman itu menolak menonjolkan satu pemain sebagai kunci kemenangan. Ia memilih menekankan kerja keras seluruh tim yang memungkinkan Forest mengungguli lawannya yang bertabur nama besar.

Iklan

"Tekanan meningkat dan City bermain di sekitar kotak penalti kami. Kami tahu betapa sulitnya bertahan. Mereka bisa bermain melalui tengah dan mengirim umpan silang dari sisi lapangan. Kami membutuhkan gol ketiga dan Liam menunjukkan kualitas penyelesaiannya dengan kaki kanan maupun kiri. Tidak ada pemain yang layak disebut secara khusus hari ini karena ini adalah hasil kerja tim yang luar biasa dan seluruh pujian menjadi milik mereka," pungkas Glasner.