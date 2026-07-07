Kiper legendaris Jerman, Oliver Kahn, mengkritik keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menangguhkan sementara hukuman yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Balugon, akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bosnia dan Herzegovina, dengan menyindir keputusan tersebut melalui akunnya di platform "X", di saat kasus ini masih menimbulkan banyak dampak dan reaksi serta pendapat yang terus bermunculan.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Oliver Kahn memilih cara yang sama sekali berbeda untuk menyampaikan kritiknya terhadap tindakan tersebut, di mana ia menulis dalam sebuah cuitan: "Jika kita sedang menulis ulang sejarah sepak bola sekarang, saya punya usulan kecil: Saya ingin FIFA mencabut kartu kuning yang diberikan kepada Michael Ballack di semifinal Piala Dunia 2002, yang membuatnya tidak bisa bermain di final. Dan selama kita sedang membahas hal ini, kita juga bisa mengulang pertandingan final melawan Brasil."

Perlu diingat bahwa gelandang Jerman Michael Ballack menerima kartu kuning pada pertandingan sebelum final turnamen tersebut, saat mereka meraih kemenangan 1-0 atas Korea Selatan.

Ballack merupakan pilar utama dalam tim tersebut dengan mencetak tiga gol dan memberikan empat assist, namun kartu kuning ketiganya yang terakumulasi selama turnamen tersebut membuatnya absen dari pertandingan final melawan Brasil dan merugikan tim nasional Jerman, sehingga pada akhirnya tim Eropa itu harus menelan kekalahan setelah kebobolan dua gol dari Ronaldo dan kehilangan gelar Piala Dunia.

Dunia olahraga kini diwarnai oleh meningkatnya suara-suara penolakan, di mana Oliver Kahn dengan pernyataan ini bergabung dengan sejumlah tokoh yang telah mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan FIFA.

Sebelumnya, Jürgen Klopp telah melancarkan serangan tajam terhadap Trump dan Infantino, dengan mengatakan: “Kedua orang ini yang tidak tahu apa-apa tentang sepak bola seharusnya sama sekali tidak terlibat dalam urusan ini.”

Pelatih tim nasional Norwegia, Solbakken, juga menyampaikan pandangannya mengenai hal ini, dengan mengatakan: “Itu adalah keputusan yang sangat buruk yang akan merugikan Piala Dunia.”