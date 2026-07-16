Pemain asal Prancis Michael Oliisi, bintang Bayern Munich, telah mengklarifikasi posisinya terkait kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid selama jendela transfer musim panas saat ini.

Menurut laporan yang dikonfirmasi oleh"Sky Sport Jerman", Olesi telah secara tegas menyampaikan kepada petinggi Bayern Munich bahwa ia ingin melanjutkan kariernya bersama tim tersebut, sehingga mengakhiri spekulasi yang beredar belakangan ini mengenai kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid.

Perkembangan ini muncul setelah beberapa laporan media menyebutkan bahwa Real Madrid ingin merekrut pemain internasional Prancis tersebut, dan bahwa sang pemain menyambut baik kesempatan untuk menjalani pengalaman baru di Stadion “Santiago Bernabéu”, di mana ia akan bermain bersama rekan senegaranya, Kylian Mbappé.

Jaringan tersebut menyebutkan bahwa kabar tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Bayern Munich, sebelum pihak klub menerima konfirmasi langsung dari sang pemain sendiri mengenai keinginannya untuk tetap bersama juara Jerman tersebut.

Sebelumnya, Real Madrid telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah adanya negosiasi langsung maupun tidak langsung dengan Oulissi atau perwakilannya, sekaligus menegaskan penghormatan penuh terhadap hubungan yang terjalin dengan Bayern Munich, menyusul meningkatnya spekulasi mengenai transfer tersebut.

Meskipun laporan yang menyebutkan ketertarikan Real Madrid terhadap potensi Oulissi terus bermunculan, sikap sang pemain ini memberikan dorongan kuat bagi Bayern Munich untuk mempertahankan salah satu bintang utamanya, terutama setelah penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama tim sejak bergabung, yang menjadikannya salah satu elemen terpenting dalam skuad raksasa Bavaria tersebut.

Dengan demikian, tampaknya isu kepindahan Oulisi ke Real Madrid telah ditutup, setidaknya selama bursa transfer musim panas saat ini, setelah sang pemain memilih untuk melanjutkan kariernya bersama Bayern Munich, sekaligus mengakhiri spekulasi yang mengelilingi masa depannya dalam beberapa hari terakhir.

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