Michael Olise, bintang Bayern Munich, memecah kebisuannya setelah timnas negaranya gagal meraih gelar Piala Dunia 2026 dan hanya finis di peringkat keempat, meski sebelumnya menjadi salah satu kandidat kuat untuk merebut gelar dunia tersebut.

Timnas Prancis di bawah asuhan pelatih Didier Deschamps tampil memukau di awal turnamen, yang akhirnya mereka tinggalkan pada babak semifinal setelah kalah dari timnas Spanyol, yang kemudian keluar sebagai juara (2-0).

Deschamps meninggalkan kursi kepelatihan Prancis usai Piala Dunia berakhir, setelah 14 tahun memimpin skuad Les Bleus secara teknis, dan posisinya digantikan oleh Zinedine Zidane.

Olise mengatakan dalam sebuah pesan yang ia unggah melalui halaman resminya di "Instagram": "Tidak meraih gelar ini merupakan kekecewaan besar. Kami tak pernah membayangkan turnamen ini akan berakhir dengan cara seperti ini sejak awal. Mengenakan kostum timnas Prancis di Piala Dunia selalu, dan akan tetap, menjadi impian yang menghantui saya."

Ia menambahkan: "Meski kami tidak mampu mengangkat trofi, saya bangga telah mencatatkan rekor jumlah umpan matang terbanyak dalam sejarah Piala Dunia (7 umpan matang). Namun di atas segalanya, saya lebih memilih berada di sini untuk mengumumkan kemenangan kami di Piala Dunia, kita semua bersama-sama, bersama rekan-rekan setim saya, staf teknis, para pelatih, dan seluruh suporter timnas Prancis."

Ia melanjutkan: "Inilah tujuan yang akan terus memotivasi kami, dan kami berharap dapat mempersembahkan kepada Anda lebih banyak momen kebahagiaan serta kenangan tak terlupakan di masa mendatang. Saya juga ingin berterima kasih kepada pelatih atas panggilan pertama saya ke timnas, dan atas kepercayaannya kepada saya bahkan di saat-saat tersulit. Saya akan selalu bersyukur, dan saya mendoakan segala yang terbaik untuk Anda di masa depan, apa pun jalan yang akan Anda pilih. Terima kasih Prancis."







