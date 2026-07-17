Olisé memberi tahu rekan-rekannya: Saya ingin pindah ke Real Madrid

Pemain asal Prancis, Michael Olesi, menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid mulai musim depan, setelah ia memberitahu rekan-rekannya selama turnamen Piala Dunia tentang niatnya untuk meninggalkan Bayern Munich, sebagaimana dikonfirmasi oleh surat kabar Prancis "L'Équipe".

Nama Olesi sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketika Florentino Pérez, presiden Real Madrid, berbicara selama masa pemilihan mengenai tawaran senilai 150 juta euro untuk merekrut seorang bintang kelas dunia, sebelum presiden klub tersebut segera mengklarifikasi bahwa pemain Prancis tersebut bukanlah yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" mengungkap bahwa Oulisi telah memberitahu rekan-rekannya selama Piala Dunia tentang keinginannya untuk meninggalkan Bayern Munich dan pindah ke Real Madrid, bahkan surat kabar tersebut mengangkat isu ini sebagai berita utama di halaman depan edisi hari Jumat ini.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa petinggi Real Madrid mengetahui keinginan sang pemain, dan berencana untuk mulai mengambil langkah-langkah setelah Piala Dunia berakhir guna mencoba menyelesaikan kesepakatan tersebut, meskipun mereka menyadari betapa sulitnya tugas tersebut, terutama karena Bayern Munich tidak berniat melepas sang pemain, hal yang telah dikonfirmasi oleh petinggi klub sebelumnya.

Herbert Hainer, presiden Bayern Munich, telah menyampaikan pesan yang jelas terkait minat potensial Real Madrid untuk merekrut Oliisi, dengan mengatakan: “Florentino Pérez bisa menghemat waktunya untuk mengajukan tawaran merekrut Oliisi, karena kami tidak ingin menjualnya.”

Penyerang berusia 24 tahun itu terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga musim panas 2029, namun ia merasa sudah waktunya untuk mengambil langkah baru dalam kariernya, hal yang juga ia sampaikan kepada rekan-rekan setimnya selama turnamen Piala Dunia.

Menurut laporan "L'Équipe", rekan setimnya, Dayot Upamecano, berusaha meyakinkannya untuk tetap tinggal di Munich.

"L'Équipe" menjelaskan bahwa kemungkinan transfer Oulissi ini bisa menyebabkan hengkangnya salah satu bintang utama di skuad Real Madrid untuk memberi ruang bagi bintang muda Prancis tersebut.

Spekulasi surat kabar Prancis tersebut menunjukkan bahwa Jude Bellingham, yang hubungannya dengan Kylian Mbappé sedang tidak dalam kondisi terbaik saat ini, atau Vinícius Júnior, yang belum duduk untuk bernegosiasi mengenai perpanjangan kontraknya, merupakan kandidat yang kemungkinan akan meninggalkan Santiago Bernabéu untuk memberi ruang bagi kedatangan Oulisi.