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Penyerang Hull City Oli McBurnie memuji kiper Konstantinos Tzolakis atas penampilan gemilangnya dalam kemenangan dramatis 2-0 atas Brighton di Premier League. Meski dua gol McBurnie pada masa injury time mengakhiri delapan laga tanpa kemenangan, ia mengakui Hull juga dinaungi keberuntungan saat menghadapi Brighton.

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Dua gol telat akhiri rentetan tanpa kemenangan

McBurnie mencetak dua gol pada masa injury time untuk memastikan kemenangan 2-0 Hull atas Brighton setelah Tzolakis menjaga peluang tuan rumah. Kiper asal Yunani itu menggagalkan peluang Diego Gomez, Georginio Rutter, Pascal Gross, dan Lewis Dunk sebelum Costinha menerima kartu merah akibat pelanggaran keduanya yang berbuah kartu kuning. McBurnie menyarangkan bola pada menit ke-92, dua menit 33 detik setelah kartu merah itu, lalu mencetak gol lagi dari umpan silang Mohamed Belloumi.

Penentu kemenangan puji penampilan gemilang kiper Yunani

Mencatatkan dua gol pertamanya dalam satu laga Premier League pada penampilan ke-107, McBurnie membantu Hull mencetak dua gol pada menit ke-90 dalam satu pertandingan kasta tertinggi untuk pertama kalinya, sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang pada awal musim menjadi enam laga (2 menang, 4 imbang).

Berbicara kepada Sky Sports seusai laga, sang penyerang memuji kipernya karena menjaga Hull tetap dalam pertandingan: "Sejujurnya, rasanya tidak demikian. Kami belum pernah kalah di kandang. Mereka tim papan atas dan kami tahu pertandingan ini akan sulit.

"Kami dinaungi keberuntungan dan punya sosok besar [Tzolakis] yang menjaga bola agar tidak masuk gawang. Itulah yang ia lakukan.

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"Dia [Tzolakis] luar biasa. Sejujurnya, sepanjang musim ini dia tampil seperti itu untuk kami. Kami sedikit meledeknya soal perlengkapannya, tetapi dia tampil bagus di bawah mistar.

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"Dia tampil fantastis dan menjaga kami tetap dalam pertandingan hari ini. Kami tahu, selama tetap bisa bersaing dalam pertandingan, kami yakin akan mendapat peluang. Itulah yang kami lakukan."

Tzolakis dan Hurzeler beri tanggapan seusai laga

Ketika Hull mencatatkan awal musim tanpa kekalahan di kandang terpanjang dalam kompetisi liga sejak 2015-16, Tzolakis menegaskan hasil itu berkat kerja sama tim: "Banyak sekali penyelamatan, tetapi juga ada dua gol dari Oli [McBurnie]. Ini upaya tim dan semua orang saling membantu.

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"Kami bersatu di sini sebagai sebuah tim. Kami bermain untuk satu sama lain. Kami menunjukkan kerja sama tim yang sangat baik dan pantas meraih tiga poin.

"Pada babak pertama kami banyak mengalami kesulitan, tetapi kami mampu mengendalikan babak kedua dan mencetak dua gol lewat transisi, dua gol dari Oli. Itu saja."

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Brighton, yang gagal memanfaatkan peluang untuk memangkas jarak dari pemuncak klasemen Arsenal setelah hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United, menelan kekalahan ketiganya pada menit ke-90 di kasta tertinggi sepanjang 2026. Menanggapi hasil mengecewakan itu di BBC Match of the Day, pelatih Fabian Hurzeler mengatakan: "Selama 65 menit kami menunjukkan penampilan bagus, lalu intensitas, level, dan standar permainan kami berubah.

"Di Premier League, mereka bisa menghukum Anda, terutama setelah kartu merah. Secara keseluruhan, ini pertandingan yang membuat frustrasi, tetapi kami harus terus maju. Kami akan menganalisisnya. Itulah proses yang kami jalani.

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"Saya selalu menekankan pentingnya tetap rendah hati. Kami harus bekerja lebih keras daripada lawan. Jika tidak, lawan-lawan di Premier League terlalu bagus, dan itulah yang harus kami perbaiki."

Hull lanjutkan catatan kuat di kandang

Setelah mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan, Hull akan berupaya membawa daya juang yang mereka tunjukkan pada menit-menit akhir ini ke pertandingan berikutnya sambil menjaga rekor tak terkalahkan di kandang. Sementara itu, Brighton harus segera mengatasi kelengahan pada menit-menit akhir yang merugikan mereka setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir melawan tim promosi. Dengan Costinha terancam skorsing, tim asuhan Hurzeler membutuhkan disiplin yang lebih baik agar tetap mampu bersaing di papan atas klasemen.