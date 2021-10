Ole's At The Wheel! Lirik & Cerita Di Balik Nyanyian Khas Manchester United

Lagu populer tersebut dikumandangkan khusus untuk mengapresiasi Solskjaer sebagai manajer Setan Merah.

Ketika Ole Gunnar Solskjaer menjadi pengganti Jose Mourinho sebagai manajer Manchester United pada 2018, fans pun bersorak.

Sang legenda United memulai awal yang baik sebagai manajer klub, mencatatkan enam kemenangan beruntun di Liga Primer Inggris, saat Setan Merah berusaha mencapai empat besar.

Sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh pendukung Setan Merah - 'Ole's at the wheel' - telah menjadi identik dengan optimisme yang awalnya menyertai penunjukan Solskjaer.

Ini adalah nyanyian baru yang melengkapi album lagu United yang khas, dan Solskjaer jelas berharap bisa mengembalikan klub ke puncak sepakbola Inggris dan Eropa.

Seperti apa lirik lagu 'Ole's at the Wheel'?

Ole's at the wheel,

Tell me how does it feel,

We’ve got Sanchez, Paul Pogba and Fred,

Marcus Rashford, a Manc born and bred,

Duh du, du du du du du!

Duh du, du du du du du!

(Repeat)

Dinyanyikan dengan nada "Waterfall" milik band ikonik Manchester, The Stone Roses , nyanyian itu awalnya menjadi penghormatan kepada beberapa pemain seperti Alexis Sanchez, Paul Pogba, Fred dan Marcus Rashford.

Sanchez meninggalkan klub pada 2020, pergi ke Inter Milan dengan status bebas transfer, lalu sang pemain Cile itu mengatakan bahwa sebenarnya sudah ingin hengkang dari Old Trafford sejak pertama kali berlatih di sana.

Kini, menyusul kedatangan Jadon Sancho, nyanyian tersebut telah diubah dan dikumandangkan pada awal musim 2021/22, sebelum pemain internasional Inggris itu melakukan debut pertamanya.

Ole's at the wheel,

Tell me how does it feel,

We’ve got Sancho, Paul Pogba and Fred,

Marcus Rashford, a Manc born and bred,

Duh du, du du du du du!

Duh du, du du du du du!

(Repeat)

Versi fans Liverpool

Pendukung Liverpool melantunkan plesetan dari lagu 'Ole's at the wheel' setelah tim mereka menang telak 5-0 atas Setan Merah di Old Trafford pada Oktober 2021.

Alih-alih mengacu pada nada Stone Roses, kubu Merseyside memasukkan lirik tersebut ke lagu 'Baby, Give it Up' dari KC dan Sunshine Band. Versi penggemar Liverpool berbunyi:

Na-na, na-na, na-na, na-na-na-na now,

Ole's at the wheel,

At the wheel,

Ole's at the wheel

(Repeat)

'Ole's at the wheel,' sing the Liverpool fans 🔴#LFC pic.twitter.com/mNGPppjXsR — Neil Jones (@neiljonesgoal) October 24, 2021

Apa cerita di balik 'Ole's at the Wheel'?

Mungkin mengejutkan bahwa lagu ikonik 'Ole's at the Wheel' awalnya dibuat untuk mantan bos United, Mourinho.

United menyelesaikan kemenangan tandang 2-1 yang mengejutkan melawan Juventus di babak penyisihan grup Liga Champions 2018/19, mendorong para pendukung untuk berkumpul di luar Allianz Stadium dan meneriakkan nama mantan manajer mereka: "Jose's at the wheel!"

Performa Setan Merah memburuk di bawah Mourinho menjelang pertengahan musim dan ia akhirnya dipecat menyusul kekalahan 3-1 dari Liverpool pada Desember 2018.

(Tonton video di sini jika tidak bisa diputar)

Nyanyian khusus untuk Mourinho tidak pernah benar-benar menyatu di kalangan suporter United, tapi semuanya berubah ketika legenda klub, Solskjaer ditunjuk sebagai manajer sementara.

Fans United mendukung Solskjaer sejak awal, karena telah mencintainya sejak masih sebagai pemain yang namanya tersohor karena mencetak gol kemenangan menit terakhir di final Liga Champions 1999 lawan Bayern Munich dan membantu klub memenangkan treble bersejarah.

Sejak saat itu, ia kerap menjadi objek pemujaan di Old Trafford dan mengukir dirinya secara permanen dalam buku-buku sejarah United.

Kiprah awal Solskjaer dimulai dengan kemenangan beruntun yang mengesankan di Liga Primer serta kembalinya Pogba ke bentuk terbaik setelah sempat memburuk di bawah Mourinho. Ketika Setan Merah menyingkirkan Paris Saint-Germain dari Liga Champions, teriakan "Ole's at the wheel" semakin kuat, dengan dengan kepercayaan diri yang tumbuh pada pelatih asal Norwegia dan kemampuannya untuk mengembalikan klub ke puncak kekuatan mereka.

Dan, dengan nyanyian yang sempat direvisi karena kepergia Sanchez ke Inter, kini muncul sekali lagi, berkat kehadiran Sancho yang memang pas dengan liriknya.