Oleksandr Zinchenko hampir pulih dan tiba-tiba akan kembali ikut berlatih bersama Ajax

Ajax menawarkan Oleksandr Zinchenko kesempatan untuk ikut berlatih, demikian dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf pada Selasa pagi.

Musim lalu, Zinchenko didatangkan dari Arsenal dengan biaya 1,5 juta euro. Namun, nasib buruk menimpanya pada pertandingan keduanya bersama Ajax. Ia mengalami robek ligamen silang dan tidak lagi bermain untuk klub Amsterdam itu.

Kini, setelah pemain asal Ukraina itu hampir pulih sepenuhnya dari cederanya, Ajax menawarinya kesempatan untuk ikut berlatih. Ia diperkirakan bisa segera kembali mengikuti latihan bersama tim.

Bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan itu akan datang ke De Toekomst pada Selasa siang. Menurut Verweij, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan kontrak baru bagi Zinchenko.

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Jurnalis yang meliput Ajax itu menyebut negosiasi mengenai kontrak baru di Ajax mungkin dilakukan setelah jeda musim dingin. Namun, saat ini belum ada tawaran untuk pemain berusia 29 tahun tersebut.

Ajax membayar 1,5 juta euro untuk Zinchenko pada Februari. Pada 2022, Arsenal mendatangkannya dari Manchester City dengan biaya setara 35 juta euro. Namun, ia tidak pernah berhasil mengamankan tempat sebagai pemain reguler bersama The Gunners.

Zinchenko bukan sosok asing di sepakbola Belanda. Bek sayap itu sempat bermain untuk PSV pada awal kariernya. Ia telah mencatatkan 75 penampilan bersama tim nasional Ukraina.