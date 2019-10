Ole Gunnar Solskjaer: Tim Krul Salah Satu Kiper Terbaik Di Dunia Soal Penalti

Manajer , Ole Gunnar Solskjaer, memuji performa penjaga gawang , Tim Krul, yang mampu menepis dua tendangan penalti Setan Merah.

Man United sukses mengalahkan Norwich dengan skor 3-1 pada pekan kesepuluh Liga Primer Inggris di Carrow Road, Minggu (27/10).

Gol United disumbangkan oleh Scott McTominay pada menit ke-21, Marcus Rashford (30'), dan Anthony Martial (73'). Sementara gol penggembira Norwich dicetak oleh Onel Hernandez pada menit ke-88.

Yang menarik, United sempat mendapatkan dua tendangan penalti pada babak pertama. Namun, peluang tersebut masing-masing gagal dituntaskan oleh Rashford dan Martial. Sepakan keduanya mampu dimentahkan oleh Krul!

Selain itu, mantan kiper timnas Belanda era Louis van Gaal tersebut pun mampu melakukan sejumlah penyelamatan penting, yang salah satunya berpotensi masuk daftar kandidat "penyelamatan terbaik musim ini". Setidaknya, menjaga tim tidak kebobolan lebih banyak.

Shame for the result today against a very good @ManUtd .. Big weeks coming up against teams around us.. Thanks for the support 🔰💪🏻#ncfc #otbc pic.twitter.com/BuL8fRzTA3