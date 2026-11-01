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Ole Gunnar Solskjaer menegaskan Michael Carrick masih sosok yang tepat untuk membawa Manchester United maju, meski rentetan sembilan laga tanpa kemenangan membuat klub itu berada di peringkat ke-17 Liga Primer. Solskjaer juga mengungkapkan bahwa ia menawarkan diri untuk turun tangan setelah Ruben Amorim dipecat pada Januari, tetapi ia memberikan penilaian positif terhadap Carrick, mantan asistennya, ketika klub sedang mempertimbangkan berbagai opsi.

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Solskjaer dukung Carrick meski belum juga menang

Tim asuhan Carrick kalah 2-0 di kandang Chelsea pada Sabtu setelah Morgan Rogers mencetak gol tak lama seusai turun minum dan Cole Palmer mengeksekusi penalti menyusul kartu merah Lisandro Martinez. United kini tidak meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan, rentetan terpanjang mereka sejak 1988, dan berada di peringkat ke-17 Liga Primer Inggris.

Namun, Solskjaer tetap mendukung penuh Carrick. Kepada media Norwegia TV2, ia mengatakan: "Michael punya kemampuan untuk membawa klub itu maju. Saya pikir dia orang yang tepat. Dia memahami klub, memahami para suporter, dan tahu apa yang dibutuhkan. Anda tidak melihat 'iblis' dalam dirinya. Tapi sisi itu ada, dan saya juga memilikinya. Kami sangat mirip."

Solskjaer merekomendasikan Carrick kepada petinggi United

Carrick, yang pernah bermain bersama Solskjaer di Old Trafford dan kemudian menjadi asistennya, ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah Amorim dipecat pada Januari. Ia lalu diberi jabatan tersebut secara permanen setelah membawa United finis di peringkat ketiga dan lolos ke Liga Champions. Solskjaer mengungkapkan bahwa ia telah merekomendasikan mantan rekan setimnya itu.

"Mungkin tidak banyak orang yang mengira saya akan menjadi pelatih sepakbola, apalagi manajer Manchester United. Banyak orang mungkin berpikir hal yang sama tentang Michael Carrick," katanya. "Ketika saya berbicara dengan United, saya juga memuji Michael. 'Jika Anda memilihnya, Anda mendapatkan orang yang baik,' kata saya. Saya yakin dia melakukan hal yang sama untuk saya. Tak satu pun dari kami sangat ingin mendapatkan pekerjaan itu. Namun, kami mungkin akan bersedia mengambilnya jika diminta."

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Solskjaer menawarkan diri untuk mengambil alih setelah Amorim pergi

Solskjaer, yang menangani United selama tiga tahun sebelum pergi pada 2021, dikaitkan dengan kemungkinan kembali setelah masa kerjanya di Besiktas musim lalu tidak berhasil. Ia mengonfirmasi telah berbicara dengan jajaran petinggi klub pada Januari. "Saya berbincang dengan baik bersama Jason Wilcox dan Omar Berrada. Kami tidak membahas durasi kontrak atau hal semacam itu. Saya menawarkan diri untuk mengambil alih jika dibutuhkan, dan saya tidak mengajukan tuntutan apa pun. Saya menyampaikan pandangan saya tentang apa yang dibutuhkan agar klub bisa maju. Kami berbicara singkat satu kali. Tidak ada negosiasi," katanya.

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Mengenang masa kerjanya di klub, Solskjaer menambahkan: "Ada beberapa momen luar biasa, tetapi segala sesuatu ada masanya. Ya, saya merindukannya. Saya bisa membayangkan diri saya bertahan di sana selamanya, tetapi hidup terus berjalan. Itu periode yang sangat istimewa. Tentu saja. Istimewa dalam banyak hal. Kembali ke masa lalu tidak selalu merupakan ide yang baik. Ya, saya akan mengambil alih [pada Januari], tetapi saya tidak berniat bertahan lebih lama dari musim panas. Mungkin sudah waktunya orang lain mendapat kesempatan. Saya juga merasa masih ada urusan yang belum selesai. Tentu saja akan menyenangkan jika mendapat kesempatan itu lagi."

Laga melawan Roma dan Aston Villa bisa menentukan masa depan Carrick

Carrick diperkirakan akan mendampingi United saat menjamu Roma di Liga Champions pada Selasa. Manchester United berada di peringkat ke-20 klasemen fase liga, sementara klub Italia itu menempati posisi ke-15.

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Ia juga diperkirakan akan menangani laga kandang melawan Aston Villa akhir pekan depan sebelum jajaran petinggi klub mengevaluasi situasi selama jeda internasional. Metro melaporkan bahwa United telah melakukan pendekatan awal kepada Eddie Howe, Antonio Conte, dan Julian Nagelsmann.