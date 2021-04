Ole Gunnar Solskjaer Siap Tampung Kembali Jesse Lingard Di Manchester United

Lingard dalam performa bagus sejak mengamankan transfer pinjaman ke West Ham dan sejauh ini sudah ada beberapa klub yang berminat padanya.

Ole Gunnar Solskjaer menyebut Jesse Lingard akan disambut jika pulang ke Manchester United pada musim panas ini, tetapi Goal dapat mengonfirmasi bahwa pemain internasional Inggris itu belum memutuskan apakah ingin kembali.

Lingard dalam performa menawan untuk West Ham sejak dipinjamkan ke tim arahan David Moyes pada jendela transfer Januari kemarin, dan telah mencetak delapan gol dari sembilan penampilannya.

Kehadiran serta gol-golnya membantu The Hammers merangsek ke empat besar Liga Primer Inggis, dan sosoknya dipanggil kembali ke skuad The Three Lions setelah tampil mengesankan sejak bisa bermain secara reguler lagi.

Apa Kata Ole?

Jelang pertemuan melawan Granada di leg kedua babak perempat-final Liga Europa, Ole ditanya pendapatnya tentang Lingard. Ia mengatakan: “Jesse bermain brilian sejak dia pergi.

“Jika egois, kami bisa mempertahankannya karena dia selalu punya peran untuk dimainkan. Jesse adalah pemain yang fantastis di sekitar posisi itu, dia adalah jebolan Man United, dan tidak pernah sekalipun dia mengeluh atau membuat masalah bagi saya.

“Dia baru saja masuk dan bekerja sangat keras dan dia pantas mendapatkan kesempatan untuk bermain lebih banyak, itulah mengapa kami membiarkan dia pergi ke West Ham karena dia pantas mendapatkan kesempatan atas apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya untuk Man United.”

“Kami akan menyambutnya kembali,” lanjut Ole. “Saya berharap dia akan pergi ke Euro dengan penampilannya sekarang dan kepercayaan yang dia miliki, saya tidak berpikir itu di luar jangkauannya, dan saya berharap dia bisa mengakhiri musim liga kali ini dengan kuat.

"Kemudian, itu berbeda di sini karena performa Bruno [Fernandes] dan dia bermain di posisi favorit Jesse dan itu adalah keputusan yang kami buat. Saya senang untuk Jesse dan mendoakan yang terbaik untuknya selama sisa musim sampai dia kembali."

Opsi Yang Dimiliki Lingard

Goal mengetahui bahwa performa bagus Lingard memicu ketertarikan dari sejumlah klub baik di Liga Primer maupun luar negeri, termasuk West Ham yang ingin mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu secara permanen. Idealnya, Lingard ingin bermain untuk klub Liga Champions.

Meski diyakini dia belum membuat keputusan tentang masa depannya, jika dia kembali ke Old Trafford, Lingard ingin diyakinkan untuk memiliki lebih banyak menit bermain ketimbang yang dia terima musim ini di bawah arahan Ole.

Lingard sendiri belum pernah menjadi starter di Liga Primer sampai dia pindah ke West Ham dan hanya membuat tiga penampilan di Piala FA dan Piala Liga, dengan Fernandes lebih dipilih untuk bermain di posisinya.

Dapat dipahami bahwa agennya juga menentang dia digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam kesepakatan potensial untuk Declan Rice jika dia memutuskan tetap bersama West Ham.

Seperti diketahui, Rice adalah pemain yang dipantau United, tetapi belum ada diskusi formal tentang transfer tersebut.