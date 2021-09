Ole Gunnar Solskjaer: Cristiano Ronaldo Tidak Akan Pernah Gabung Manchester City

Ronaldo kembali ke Manchester United setelah nyaris bergabung ke klub rival satu kota.

Cristiano Ronaldo tidak akan pernah bergabung ke Manchester City pada musim panas ini, demikian menurut manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

Agen Ronaldo, Jorge Mendes, telah melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub, dan The Citizens adalah favorit untuk mendatangkan bintang asal Portugal itu sampai The Red Devils memulai negosiasi untuk membawanya kembali ke Old Trafford.

Fans United sempat kesal dengan prospek Ronaldo bergabung ke Etihad Stadium, namun Solskjaer membantah anggapan bahwa transfer sang striker ke klub rival itu sebagai kemungkinan.

Ronaldo dipastikan akan menjalani debut keduanya bersama United di pertandingan Liga Primer Inggris lawan Newcastle United, Sabtu (11/9) malam WIB.

Solskjaer ditanya apakah prospek Ronaldo bergabung ke City sebagai sesuatu yang "menakutkan". "Saya rasa tidak ada prospek untuk itu," jawabnya.

Ditanya lagi tentang apakah Ronaldo bergabung dengan City sebagai suatu kemungkinan, Solskjaer mengatakan: "Saya rasa tidak."

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Ketika itu, Mendes melakukan pembicaraan dengan sejumlah klub ketika kliennya mencari cara untuk pindah dari Juventus.

Harry Kane disebut-sebut sebagai target utama City pada musim panas 2021. Di saat striker Inggris itu menyatakan keinginannya untuk bertahan di Tottenham Hotspur, City menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Ronaldo.

Namun, ketika pembicaraan sedang berlangsung, United masuk dan Sir Alex Ferguson menghubungi mantan pemainnya untuk kembali ke Old Trafford. Dalam beberapa jam, kesepakatan tercapai untuk kembalinya Ronaldo ke klub yang membesarkan namanya itu.