Ogah Salahkan Kiper, Aji Santoso Evaluasi Pertahanan Persebaya Surabaya

Aji menyebut Ernando sudah bermain bagus, meski kebobolan tiga kali pada laga perdana melawan Borneo FC.

Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso, ogah menyalahkan Ernando Ari. Ia tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan penjaga gawang muda Bajul Ijo tersebut.

Persebaya, menuai kekalahan dari Borneo FC pada laga perdana Liga 1 2021/22. Klub kesayangan Bonek tersebut takluk dengan skor 3-1, di Stadon Wibawa Mukti, Cikarang, Sabtu (4/9).

"Ernando bagus, kemasukan tiga gol bukan kesalahan dia. Meskipun masih muda dan penampilan perdana tapi sudah cukup bagus," kata Aji, dikutip laman resmi klub.

Aji menjelaskan Ernando sudah memberikan penampilan maksimal. Terbukti, melakukan empat kali penyelamatan yang dua di antaranya berhadapan langsung dengan pemain Borneo FC.

Oleh karena itu, Aji meyakini performa Ernando bisa makin mantap. Asalkan, seluruh elemen khususnya lini belakang memberikan dukungan penuh untuk pesepakbola berusia 19 tahun tersebut.

"Kita akan evaluasi pertahanan. Karena harusnya gol-gol lawan tidak perlu terjadi kalau tidak ada situasi one on one," ucap mantan juru formasi PSIM Yogyakarta tersebut.

Selain itu, Aji menegaskan hasil negatif dari laga versus Borneo FC bukan akhir dari segalanya. Ia menginginkan anak asuhnya bangkit untuk melakoni duel selanjutnya.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Saya juga sampaikan untuk langsung fokus ke laga berikutnya. Perjalanan masih sangat panjang. Tidak perlu berlarut-larut, harus segera bangkit," ucapnya.

Dijadwalkan, Rachmat Irianto dan kawan-kawan menghadapi TIRA Persikabo. Duel pekan kedua tersebut bakal dilangsungkan pada Sabtu, 11 September mendatang.

Dalam pertandingan kontra TIRA Persikabo, Persebaya masih belum diperkuat empat pemain asing yakni Bruno Moreira, Jose Wilkson, Alie Sesay, dan Taisei Marukawa. Mereka absen lantaran belum menjalani vaksin dosis kedua, yang merupakan syarat bermain di Liga 1 2021/22.