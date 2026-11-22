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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap perangkat pertandingan setelah timnya menang dramatis 3-2 atas Villarreal pada Minggu. Meski menyaksikan timnya bangkit setelah tertinggal dua gol, pelatih asal Jerman itu geram atas perlakuan yang diterima staf pelatihnya di tepi lapangan.

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Flick geram bangku cadangannya terus diawasi

Flick tak menahan kritiknya terhadap kepemimpinan perangkat pertandingan dalam kemenangan tipis Barcelona atas Villarreal . Ia secara khusus menyoroti tindakan ofisial keempat setelah mendapat kartu kuning karena melayangkan protes dan melihat pemain pengganti Fermin Lopez diusir dari bangku cadangan pada menit ke-74. Menurut laporan wasit Hernandez Hernandez seusai pertandingan, gelandang itu diusir karena menghampiri ofisial keempat dan melayangkan protes dengan suara keras sambil berulang kali berkata, "Jangan macam-macam denganku!" Ia kemudian langsung menuju lorong sebelum kartu merah diperlihatkan kepadanya.

"Ofisial keempat hanya mengawasi bangku cadangan kami," kata Flick dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia mengaku bingung karena perangkat pertandingan tidak berkomunikasi dengannya, sementara ia dihukum hanya karena bertanya tentang jalannya laga. "Dia seharusnya membantu wasit di lapangan, tetapi dia hanya memperhatikan kami. Kita lihat informasi apa yang mereka berikan kepada kami. Saya bertanya dan mereka memberi saya kartu kuning," ujarnya.

Ketegangan antara bangku cadangan Barcelona dan wasit Hernandez Hernandez terus mewarnai pertandingan sore itu. Flick mengakui bahwa riwayat dan reputasi perangkat pertandingan tersebut sudah diketahui sebelum laga, sehingga mereka telah memperkirakan situasinya meski tetap merasa frustrasi. "Kalau hasilnya berbeda, mungkin saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, hari ini kami tahu siapa wasitnya dan kami sudah memperkirakan ini. Secara umum saya senang dengan para wasit, tetapi tidak dengan dia. Hakim garis dan ofisial keempat sangat memperhatikan kami. Mereka bisa melakukannya dengan cara lain, mereka bisa berbicara kepada kami, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa kepada kami," tambah pelatih Barcelona itu.

Kesalahan awal menyulitkan Barcelona

Meski kepemimpinan wasit menjadi sorotan utama, Flick juga menyoroti kelengahan di lini belakang yang membuat Barcelona mengawali laga dengan buruk. Mereka kebobolan dua kali dalam tujuh menit pertama melalui Thierno Barry dan Tani Oluwaseyi. Itu merupakan pertama kalinya Barcelona kemasukan dua gol secepat itu dalam pertandingan liga sejak menghadapi Real Zaragoza pada November 1981.

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"Mereka unggul lewat dua serangan pertama. Gol pertama jelas merupakan kesalahan kami dan mereka langsung mencetak gol," kata Flick saat menganalisis awal laga tersebut. Namun, ia memuji respons para pemainnya terhadap situasi sulit itu. Mereka menunjukkan mentalitas kuat untuk menata kembali permainan sebelum jeda, meski sempat gagal mengeksekusi penalti yang bisa membuat upaya mengejar ketertinggalan jauh lebih mudah sejak awal.

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Penyesuaian taktik membawa Barcelona bangkit

Perubahan struktur permainan pada babak kedua terbukti menentukan bagi Barcelona. Ketangguhan mereka membuka jalan bagi kebangkitan yang dominan selepas jeda. Tampil dengan intensi menyerang yang jauh lebih besar, Barcelona memperkecil ketertinggalan ketika Gerard Martin menyundul umpan silang Pedri ke gawang. Lopez kemudian menyambar umpan mendatar Lamine Yamal yang melintasi kotak penalti pada menit ke-60 untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-67, Pau Navarro membelokkan umpan silang Eric Garcia ke gawangnya sendiri, sehingga tuan rumah unggul untuk pertama kalinya.

Memuji penampilan bek sayap Garcia dan Joao Cancelo pada babak kedua , Flick mengatakan: "Dalam sepakbola modern, bek sayap sangat penting, baik dalam menyerang maupun bertahan. Pada babak kedua mereka tampil luar biasa dan selalu membantu para pemain sayap."

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Flick puji Gerard Martin

Martin termasuk di antara pemain yang tampil menonjol. Ia mendapat pujian khusus dari pelatihnya atas gol dan profesionalismenya. Flick juga berkelakar tentang sesi latihan sepanjang pekan yang mempersiapkan bek itu untuk mencetak gol penting tersebut.

"Dia selalu siap bermain dan tampil fantastis. Perkembangan serta pengaruhnya terhadap tim sungguh luar biasa. Saya senang dengannya karena dia sangat profesional dan sangat penting bagi kami," pungkas Flick. Kemenangan itu membawa Barcelona mengoleksi 36 poin di puncak klasemen La Liga, unggul tiga poin atas Real Madrid di posisi kedua, menjelang lawatan ke Sabah dalam ajang Liga Champions pada Rabu dan laga kandang melawan Deportivo di kompetisi domestik pada Minggu.