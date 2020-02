Odion Ighalo Dedikasikan Gol Perdana Di Manchester United Untuk Mendiang Saudarinya

Odion Ighalo memberi penghormatan kepada mendiang saudarinya saat merayakan gol pertamanya untuk saat menghadapi dini hari tadi (28/2).

Saudari Ighalo, Mary Atole, meninggal pada usia 43 tahun pada 12 Desember silam, setelah jatuh pingsan di kediamannya di Kanada saat mempersiapkan anaknya untuk pergi ke sekolah.

Setelah Bruno Fernandes mencetak gol pembuka melalui penalti, mantan pemain tim nasional itu memaksimalkan umpan Juan Mata untuk memperlebar keunggulan, dengan Setan Merah pada akhirnya menang 5-0.

Setelah meluncur ke arah bendera tendangan penjuru untuk melakukan selebrasi dengan rekan-rekannya, Ighalo menaikkan jerseynya untuk menunjukkan foto saudarinya.

A lovely tribute from Ighalo ❤️



The forward dedicates his first Man United goal to his sister who recently passed away pic.twitter.com/fP8V9nQNzR